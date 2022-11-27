الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الأردنى يشتبك مع مهربين تسللوا من سوريا ويضبط كمية كبيرة من المخدرات

الجيش الأردنى
الجيش الأردنى
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أحبط الجيش الأردني، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، وتم العثور على 564 كف حشيش و20 ألف حبة كبتاجون.

 

وتأتي هذه العملية استمرارا للجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية في الحفاظ على الأمن المحلي والإقليمي من آفة المخدرات، بحسبما ذكره موقع "هلا أخبار" المحلّي.

 

وذكر مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للجيش الأردني، أن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية قيام مجموعة مسلّحة من المهربين باجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

 

وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة أحدهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري.

 

وبيّن المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 564 كف حشيش و 20 ألف حبة كبتاجون، وسلاح كلاشينكوف بالإضافة إلى كمية من الذخائر، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

 

يُشار إلى أنه قبل أيام قليلة فقط، أعلنت الجمارك الأردنية إحباط محاولة لتهريب 237 ألف حبة كبتاجون مخدرة بلغ وزنها 42 كيلوغراما، كانت قادمة من سوريا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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