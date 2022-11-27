ناقد رياضى: هناك حزن لدى مشجعى المنتخب السعودى بعد الهزيمة أمام بولندا

قال الناقد الرياضي محمد الجزار، إن هناك حالة من الحزن لدى مشجعي المنتخب السعودي بعد الهزيمة أمام بولندا.

وأضاف "الجزار"، خلال مداخلة عبر "زووم" ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "cbc"، الذس يقدمه الإعلامي عمرو خليل: "كنا نتمنى أن تكون النتيجة أفضل من ذلك، خاصة وأن آداء المنتخب السعودي لم يكن سيئًا".

وأوضح أن الأرجنتين تقدم خدمة للمنتخب السعودي بالفوز على المكسيك، لافتًا إلى أنه في حال خسرت المكسيم من السعودية، فإن النتيجة تتمثل في أن تكون السعودية في الدور الـ16، وهو ما يعتبرإنجازًا كبيرًا خاصة بعدما شاهدنا الآداء الرائع للمنتخب السعودي مع الأرجنتين.

وأكد أن المباراة ستكون صعبة، لكن نرى أن المنتخب السعودي يستطيع إن شاء الله؛ وذلك لأن الأرجنتين سوف تلاعب بولندا، وبالتالي لم يصبح أمام الأرجنتين سوى أن تفوز.

وأشار إلى أن الجمهور السعودي هو فاكهة مونديل كأس العالم بقطر 200، معقبًا:"كسبانبن فرحانيين، خسرانين أيضًا فرحانيين".