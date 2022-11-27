سقوط العرب وتأهل الديوك وعودة ميسى.. أبرز ملامح اليوم السابع لكأس العالم

افتتحت مباريات اليوم السابع من دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022، بمواجهة تونس وأستراليا ضمن منافسات المجموعة الرابعة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وتلقى نسور قرطاج خسارة غير متوقعة أمام أستراليا بهدف دون رد، ليتأزم موقف منتخب تونس بشأن الحصول على إحدى بطاقتي التأهل للدور المقبل من البطولة.

وفشل الفريق التونسي في تحويل تأخره بهدف في الشوط الأول عن طريق ميتشيل ديوك من رأسية في الدقيقة 23، إلى انتصار ليسقط بهذا الهدف ويتوقف رصيده عند نقطة واحدة حصل عليها بعد التعادل مع الدانمارك في الجولة الأولى.

وفي الثالثة عصرًا، التقى منتخبا السعودية وبولندا ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وسقط منتخب السعودية بهدفين دون رد، سجلهما بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 39 وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

وأهدر سالم الدوسري ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

وأحرز ليفاندوفسكي أول أهدافه الشخصية في بطولة كأس العالم بعد أن فشل في تسجيل أي أهداف في 4 مباريات سابقة.

ورغم خسارة الأخضر السعودي في المباراة إلا أنه لايزال لديه حظوظ للتأهل إلى الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022، عندما يواجه المكسيك في الجولة الثالثة.

ثم في السادسة مساء، التقى منتخب فرنسا مع نظيره الدانماركي ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وحجز الفريق الفرنسي البطاقة الأولى للتأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على الدانمارك بهدفين مقابل هدف.

سجل هدفي الديوك الفرنسية كيليان مبابي في الدقيقتين 61 و86 من عمر المباراة، وجاء هدف الدانمارك عن طريق أندرياس كريستنسن في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وتصدر منتخب فرنسا المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما جاء منتخب أستراليا ثانيا برصيد 3 نقاط ثم الدانمارك برصيد نقطة، وأخيرًا تونس في المركز الأخير برصيد نقطة.

وأسدل الستار على مباريات اليوم، بمواجهة الأرجنتين ضد المكسيك في المجموعة الثالثة.

وحقق منتخب الأرجنتين الفوز بهدفين سجلهما ليونيل ميسي في الدقيقة 64 وإينزو فرنانديز في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

واشتعلت المنافسة في المجموعة الثالثة بعد انتزاع بولندا الصدارة برصيد 4 نقاط ثم الأرجنتين في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وجاء منتخب السعودية ثالثًا بنفس الرصيد، وأخيرًا المكسيك في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.