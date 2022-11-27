الأحد 27 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: القادة الأوروبيون يدفعون بلادهم إلى أزمة طاقة

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية
ads

أكدت الخارجية الروسية أن القادة الأوروبيين أوصلوا الاتحاد الأوروبي إلى أزمة طاقة من خلال سياساتهم.

وأعلنت ذلك المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، على أثير قناة "تي في سنتر"، وقالت: "لقد دفعوا (زعماء أوروبا) أوروبا، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، نحو انهيار عالمي للطاقة".

وأشارت زاخاروفا إلى أنّه يتعيّن على زعماء الدول الأوروبية الآن إقناع مواطنيهم بأن "هذا ليس جيدا فقط، وليس صحيحا فقط، بل وأنه يصب في مصلحتهم"، و"اختبار الديمقراطية".

وبحسب زاخاروفا، قام السياسيون الأوروبيون "بعمل جيد" في قطاع الطاقة، لا سيما في قصة الانفجار في خط أنابيب "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي 2".

وذكّرت زاخاروفا: "نحن نتحدث عن بحر البلطيق، أي المنطقة التي تسيطر عليها دول الناتو، <...> هذه منطقة مسؤوليتها".

وشدّدت الدبلوماسية الروسية على أن الدول الغربية اعترفت بأن هجوما إرهابيا وقع، وحثّت على عدم التسرع في الاستنتاجات التي لا تلتزم بها أصلا عندما "يكون هناك أمر باتهام روسيا".

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تعرف على مواعيد مباريات الأهلى المقبلة

رد قوى من كيروش بعد تصريحات كلينسمان العنصرية ضد إيران

روسيا: القادة الأوروبيون يدفعون بلادهم إلى أزمة طاقة

مفتوح الآن.. تردد قناة الكاس extra one نايل سات مشاهدة كأس العالم

حظك اليوم لمواليد الأبراج الهوائية الأحد 27 نوفمبر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نساء وحب وأزياء

ماجد حبته

الألمان انقلبوا على ميركل

بسنت حسن

القاهرة السينمائى.. أفلام تنتصر للإنسانية.. وجوائز خارج التوقعات

د. منى حلمى

كأس العالم فى قطر

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»