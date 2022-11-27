روسيا: القادة الأوروبيون يدفعون بلادهم إلى أزمة طاقة

أكدت الخارجية الروسية أن القادة الأوروبيين أوصلوا الاتحاد الأوروبي إلى أزمة طاقة من خلال سياساتهم.

وأعلنت ذلك المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، على أثير قناة "تي في سنتر"، وقالت: "لقد دفعوا (زعماء أوروبا) أوروبا، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، نحو انهيار عالمي للطاقة".

وأشارت زاخاروفا إلى أنّه يتعيّن على زعماء الدول الأوروبية الآن إقناع مواطنيهم بأن "هذا ليس جيدا فقط، وليس صحيحا فقط، بل وأنه يصب في مصلحتهم"، و"اختبار الديمقراطية".

وبحسب زاخاروفا، قام السياسيون الأوروبيون "بعمل جيد" في قطاع الطاقة، لا سيما في قصة الانفجار في خط أنابيب "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي 2".

وذكّرت زاخاروفا: "نحن نتحدث عن بحر البلطيق، أي المنطقة التي تسيطر عليها دول الناتو، <...> هذه منطقة مسؤوليتها".

وشدّدت الدبلوماسية الروسية على أن الدول الغربية اعترفت بأن هجوما إرهابيا وقع، وحثّت على عدم التسرع في الاستنتاجات التي لا تلتزم بها أصلا عندما "يكون هناك أمر باتهام روسيا".