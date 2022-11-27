الأحد 27 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تُطلق مبادرة «حبوب من أوكرانيا» لدعم الدول الإفريقية بـ60 سفينة حبوب

الحبوب الأوكرانية
الحبوب الأوكرانية
ads

أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، عن إطلاق مبادرة "حبوب من أوكرانيا" للمساهمة في دعم الدول الأكثر فقرا في أفريقيا بالغذاء، وذلك بمناسبة الذكرى التسعين للمجاعة التي شهدتها أوكرانيا السوفيتية ويُطلق عليها اسم "هولودومور".

 

وأشار زيلينسكي في بيان -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها الإنجليزية- إلى أن المبادرة ستتضمن إرسال 60 سفينة مُحملة بالحبوب الأوكرانية إلى الدول الأكثر فقرا في إفريقيا، وذلك بحلول منتصف العام المقبل 2023.

 


وقال زيلينسكي في إعلانه: "حتى مع معاناة بلادنا من عجز الغذاء، والأراضي الزراعية المُدمرة، وانقطاعات الكهرباء واسعة النطاق، لن ننسى أبدا دورنا كمواطن دولي مسئول، خاصة وأننا مررنا بتجربة المجاعة بأنفسنا".

 


وتابع قائلا: "إفريقيا في حاجة شديدة للغذاء، وأوكرانيا مستعدة لدعم الشعوب الأكثر ضعفا لسد حاجاتهم"، لافتا إلى أنه كجزء من المبادرة أيضا سيتم إرسال حبوب أوكرانية إلى المناطق التي تحتاج إلى مساعدات إنسانية مثل السودان واليمن والصومال.

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

الأكثر قراءة

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022

البيت الأبيض يدين لقاء ترامب بشخص معروف بآرائه العنصرية والمعادية للسامية

مفتوح الآن.. تردد قناة الكاس extra one نايل سات مشاهدة كأس العالم

أب يطلق زوجته في حفل زفاف ابنته ويكسر قلبها في دمياط

الدفاع الروسية: جون بولتون شارك فى إعداد أسلحة بيولوجية للجيش الأمريكى

مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة حول كواليس اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نساء وحب وأزياء

ماجد حبته

الألمان انقلبوا على ميركل

بسنت حسن

القاهرة السينمائى.. أفلام تنتصر للإنسانية.. وجوائز خارج التوقعات

د. منى حلمى

كأس العالم فى قطر

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»