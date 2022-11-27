الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين فى «نابلس» و«جنين» واندلاع مواجهات

قوات الاحتلال تعتقل
قوات الاحتلال تعتقل
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من مخيم "بلاطة"، شرق مدينة "نابلس" الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.

 

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم "بلاطة" - أكبر مخيمات الشمال - وسط اندلاع مواجهات، واعتقلت الشاب بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في المخيم، وفتشتها.


وفي مدينة "جنين" إلى الشمال من نابلس، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قريتي رمانة وجبع.


وأفادت مصادر من "جنين" أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى رمانة وزبوبا والطيبة وعانين غرب جنين، واندلعت مواجهات مع المواطنين وسط قرية رمانة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز صوب المواطنين ومنازلهم ومسجد القرية، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، من بينهم مصلون أثناء تواجدهم داخل المسجد.


وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، التي نصبت حاجزا عسكريا عند مفترق قرية جبع جنوب جنين.


وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا من بلدة "عرابة" جنوب غرب جنين، عند حاجز عسكري نصبته عند مفترق قرية عجة. 

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زيارة لميدان العتبة

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