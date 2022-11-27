الأحد 27 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الغرفة التجارية تكشف أسباب ارتفاع أسعار السيارات فى مصر

أسعار السيارات فى
أسعار السيارات فى مصر
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قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن نسبة الارتفاع في ثمن السيارات يعد رقماً عاليًا جدًا، لافتا إلى أنه في حالة شراء سلعة صغيرة سعرها 100 جنيه وزادت في السعر 50% فسيصبح ثمتها 150 جنيهًا.

 

وأضاف علاء السبع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية dmc، أن السيارة عندما يكون ثمنها 300 ألف جنيهاً وتزيد 50% سيصبح ثمنها 450 ألف جنيهاً.

 

وأوضح أن هناك الكثير من العوامل التي أدت إلى ارتفاع سعر السيارات، لافتاً إلى أن السيارة مثلها مثل أي سلعة أخرى تعرضت لارتفاع السعر بسبب التضخم ونقص سلاسل الإمداد، كما أنه تم خفض قسمة الجنيه المصري مقارنة بالدولار حوالي 55%.

 

وأشار إلى أن هناك عوامل أخرى مثل: تقييد الإستيراد، الذي من شأنه تقليل العدد وزيادة تكلفة الإستيراد على المستورد أو الوكيل، حيث يتم عمل اعتمادات للسيارات وكذلك تمويل ، وتقف بالشهور في الجمارك وهو شئ خارج عن إرادة الجميع، وكذلك خارج عن إرادة الدولة في توفير الدولار. 

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