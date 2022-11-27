هل رصدت «الصحة» أى حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس المخلوى؟.. مستشار الرئيس يُجيب

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، أن وزارة الصحة لم ترصد أي حالة وفاة بالفيروس المخلوي التنفسي.

وأضاف “تاج الدين”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حديث القاهرة” على فضائية “القاهرة والناس”،أن هناك صعوبة في رصد أعداد الحالات المصابة بالفيروس التنفسي المخلوي، لافتا إلى أن ما يتم رصده هي الحالات التي ترصد في وزارة الصحة وترسل للمعامل المركزية لتحليل الفيروس.

وأردف : “الفيروس المخلوي التنفسي لا يؤدي للوفاة، ولكن الوفيات تكون بسبب الإصابة بأمراض أخرى سواء أمراض مزمنة أو تنفسية أو صغار وكبار السن، والتي تؤدي لحدوث مضاعفات”

ولفت إلى أن 2% فقط من المصابين بالفيروسات التنفسية المخلوية هم من يحتاجون لدخول المستشفى".

ونوه أن الفيروس المخلوي التنفسي ضمن مجموعة من الفيروسات التى تسمى الفيروسات التنفسية، والتي تصيب الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، وهو معروف منذ زمن، وليس بجديد على الإطلاق، كما أنه فيروس متكرر.

وتابع: "هناك 4 فيروسات تنفسية أهمهم وأخطرهم وأكثرهم انتشارًا هو انفلونزا أ، وهو ما يشهد تحورات كل سنة ويندرج تحته أنواع كثيرة مظهرها الإكلينيكي أمام الجميع هو زكام".

وأوضح أن أعراض الفيروس التنفسي المخلوي تتشابه كثيرًا مع الأنفلونزا والكورونا، ولذلك نسميها فيروسات تنفسية.