مصطفى الصغير: افتتاح طريق الكباش له أبلغ الأثر فى المردود الثقافى والسياحى

قال الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك، إن الافتتاح العظيم والأسطوري الذي شهدته مدينة الأقصر لطريق الكباش، في العام الماضي، كان له أبلغ الأثر في المردود الثقافي والسياحي لمصر.

وأضاف الدكتور مصطفى الصغير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن هناك الكثير من الإيجابيات المبشرة، لافتًا إلى أن هناك إقبال سياحي كبير، وأنه مع رصد الحركة على طريق الكباش تبين وجود مردود إيحابي بعد افتتاح طريق الكباش الذي حول مدينة الأقصر إلى واحدة من أكبر المتاحف الأثرية المفتوحة على مستوى العالم.

وأوضح ، أنه لا يوجد أرقام ثابتة بشأن قياس عدد السياح، وأن الدولة المصرية لا تئلو مجهودًا في العمل على زيادة الحركة السياحية، وأحد أهم هذه العناصر هو افتتاح طريق الكباش والاهتمام بالمنظومة الأثرية في الأقصر، كما أن هناك مجهودات أخرى يتم بذلها بشكل كبير مع شركات السياحة من أجل فتح أسواق جديدة من أجل ايفاد السياحة من أسواق جديدة للأقصر ولمصر بصفة عامة.