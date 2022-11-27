رئيس التصنيع الدوائى عن إحالة صيدلانية للجنايات: بعض الحقن لديها حساسية قاتلة

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إن نقابة الصيادلة تطالب أعضاءها بمنع إعطاء الحقن بجميع أنواعها في الصيدليات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني والمُذاع عبر فضائية "الأولي المصرية"، مساء اليوم السبت،:" منذ أكثر من 100 سنة فاتت منذ إنشاء أول صيدلية في مصر الصيادلة يعطون الحقن مجانًا، والصيدلي يتحمل المخاطر الكاملة في إعطاء الحقن وخاصة في جزء الحقن التي تعمل حساسية".



الصيادلة لا يتكسبون من إعطاء الحقن للمرضى

وأشار إلى أن النقابة طالبت الجهات التنفيذية يوضع تشريعات ملزمة بإعطاء حقن أو عدم إعطاء وأن الجميع يأخذ مساراً واحداً وعدم الاهتمام بالموضوع، ليتفجر عدد من الضحايا لهذا الإهمال وفي مقدمتها الصيدلي، مؤكداً الصيادلة لا يتكسبون من إعطاء الحقن للمرضى.



وأكد أنه من المتعارف عليه عالمياً أن كثير من الحقن لديها حساسية قاتلة، وذلك على خلفية إحالة صيدلانية وعاملة لديها إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بجرح طفلتين بحقنة عمدًا مما أدى إلى موتهما، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي استجابة لبيان النيابة العامة، وأنه منطقي وطبيعي.



ولفت إلى أن هذا القرار صعب للغاية، حيث إن هناك أكثر من 80 مليون حقة تؤخذ في الصيدليات وأن هذه الخدمة تقدم مجانا للمواطنين.