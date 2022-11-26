الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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القاهرة للدراسات: حضور مصر اجتماعات مجموعة العشرين دليل ثقلها السياسى والاقتصادى

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين
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قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، إن معدل النمو الاقتصادي العالمي انخفض بصورة كبيرة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، ولهذا دعت الهند مصر لتكون ضيف شرف لاجتماعات مجموعة العشرين لبحث التحديات العالمية. 

اجتماعات مجموعة العشرين

أكد السيد، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تمت دعوة مصر لحضور اجتماعات مجموعة العشرين للعديد من الأسباب منها أن مصر من أكبر دول العالم العربي من حيث التعداد السكاني، ثانيًا إفريقيا من حيث الناتج المحلي بعد جنوب إفريقيا، مصر لها ثقل اقتصادي وسياسي محليًا وإقليميًا. 

العلاقة المصرية الهندية

وأضاف في حديثه أن العلاقة بين مصر والهند علاقة اقتصادية كبيرة للغاية، حيث يوجد الكثير من الشراكات بين الجانبين المصري والهندي، وبحضور مصر هذه الاجتماعات سيتم تعزيز تلك الشراكات.

عبد المنعم السيد القاهرة للدراسات الاستيراتيجية التضخم مجموعة العشرين اكسترا نيوز

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