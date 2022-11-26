الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين بتهمة سرقة مهمات السكة الحديد في التبين

عاطلين
عاطلين
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تمكنت مباحث قسم شرطة 15 مايو، من القبض على عاطلين، أثناء بيع فلنكات السكة الحديد قاما بسرقتها من قضبان السكة الحديد بمنطقة التبين.

وردت معلومات سرية للمقدم أحمد الشاهد، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، مفادها قيام عاطلين بمحاولة بيع فلنكات سكة حديد.

بالانتقال والفحص أمكن ضبط المتهمين وبحيازتهما كمية من فلنكات السكة الحديد.

بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقتها من السكة الحديد بمنطقة التبين ومحاولة بيعها كخردة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهمان على النيابة العامة، أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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