نائب رئيس المحطات النووية الأسبق: «الإفريقي» هدفه تبادل الخبرات مع دول القارة

قال الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس المحطات النووية الأسبق، إن المؤتمر الإفريقي العاشر للتشغيل الآمن والاستخدامات السلمية لمفاعلات الأبحاث النووية يهدف إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات مع الدول الأفريقية.

سلمية المفاعلات النووية

وأكد عبدالنبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا المؤتمر خاص بالمفاعلات البحثية، مشيرًا أن الدولة المصرية لديها خبرات متراكمة في قطاع المفاعلات النووية من حيث تحليل العروض، دراسة المواقع، والخبرة بالمعدات التكنولوجية النووية.

المؤتمر الإفريقي

وأضاف في حديثه أن مصر سوف تستضيف هذا المؤتمر الإفريقي هذا العام بسبب مرور 25 سنة على المفاعل الأرجنتيني والذي يعد المفاعل الثاني على أرض مصر.