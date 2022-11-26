السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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فايد عطية: الفيروس المخلوى ليس وباء جديدًا.. وسريع الانتشار بين الرضع

الفيروس المخلوي
الفيروس المخلوي
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قال الدكتور فايد عطية، استشاري الجهاز التنفسي، إن الفيروس المخلوي التنفسي تم التعرف عليه قديمًا عام 1956، ولهذا الفيروس المخلوي ليس وباء جديدًا كما يدعي البعض. 

علاج الفيروس المخلوي

وأكد عطية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن موسم انتشار هذا الفيروس يبدأ من بداية فصل الخريف حتى فصل الشتاء بسبب انخفاض درجة الحرارة، وترتفع نسبة الإصابة بين الأطفال الرضع الذين يقل عمرهم عن عامين. 

أعراض الفيروس المخلوي 

وأضاف في حديثه أنه يتم تشخيص الفيروس المخلوي من الطبيب المختص، وتتمثل أعراض هذا الفيروس في سيلان الأنف، التهاب في الحلق، ارتفاع درجة الحرارة، صداع، ويؤخذ في تلك الأعراض مسكنات وخافض للحرارة بينما في حال تطور الوضع إلى الالتهاب الرئوي فيجب الذهاب بالطفل إلى المستشفى لأخذ الإجراءات اللازمة.

 

فايد عطية أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الفيروس المخلوي اكسترا نيوز الإعلامية ريهام السهلي

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