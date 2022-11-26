«المتينى»: ليس هناك أى خلاف دينى بشأن التبرع بأعضاء المتوفى

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس وعضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، إن هدفنا تكوين بيئة عمل ملائمة للباحث وأعضاء هيئة التدريس لإخراج ما لديهم من قدرات.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم السبت: "وضعنا رؤية لتطوير طب عين شمس خلال فترة عمادتي للكلية ونحن أول من قمنا بمشروع مدينة طبية متكاملة".



وأكد على العمل على تغيير بيئة التعليم والتعلم والتوأمة مع الجامعات العالمية، متابعاً: "نناقش أزمة التطرف على نحو مستمر خلال الاجتماعات الشهرية لمكافحة الأفكار الهدامة".



وأشار إلى استضافة أصحاب الرأي بشكل أسبوعي في كافة المجالات والأطياف المختلفة، متابعًا: "كورال روح الشرق الخاص بالجامعة من أفضل الفرق الآن في مصر ونهتم بأصحاب القدرات الخاصة".

تجارة الأعضاء هي دراما وفلكلور سينمائي



وعن مجال زراعة الأعضاء، أوضح أن تجارة الأعضاء هي دراما وفلكلور سينمائي وصلاحية الأعضاء لا تزيد عن ساعتين، مؤكدًا أن 65% من المتبرعين بالأعضاء في مصر من الأقارب.



وأوضح أن ليس هناك أي خلاف ديني بشأن التبرع بأعضاء المتوفي، مشيرًا إلى مناقشة إثبات التبرع بالأعضاء في خانة ببطاقة الرقم القومي للتسهيل على المتبرعين.



وتابع: "لدينا الكثير من مراكز زراعة الأعضاء في مصر رغم أهميتها، وينقصنا توفير قاعدة بيانات تنظم توزيع الأعضاء من المتوفى، وأنا من محبي الرياضة وأقدمت على تشجيع ليفربول لمحبة صلاح بعد إخفاقات الأهلي".