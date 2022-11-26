السبت 26 نوفمبر 2022
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«المتينى»: ننظم زيارات ميدانية للمدارس الثانوية لتغيير مسارات فكر الطلاب

جريدة الدستور
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أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس وعضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، أن هناك زيادة في الاحتياج للأطباء والصيادلة والتمريض في مختلف بلاد العالم.


وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية" النهار"، مساء اليوم السبت، أن الطلاب عليهم أن يكونوا على جاهزية عالية لمواجهة كل متطلبات العملية التعليمية من الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وإنترنت الأشياء والمصطلحات الجديدة التي لم نسمع عنها من قبل.


وأشار، إلى أن الإصلاح الذي حدث في التعليم ما قبل الجامعي خلال السنوات السابقة بدأ يحرص على إدخال مجالات جديدة للتعليم، مشددًا على هذا الدور للمجتمع المدني من خلال زيارة مراكز التوظيف والاطلاع على كل ما هو جديد في سوق العمل.


وأكد، أن الإصلاح في التعليم ما قبل الجامعي شكل جزءًا من وعي الطلاب عن الجامعات واحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أن التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة جيد ولكن يحتاج إلى عمل جيد ومتواصل من أجهزة الدولة والمجتمع المدني.


وتابع: "ننظم زيارات ميدانية للمدارس الثانوية لنقل ثقافة الجامعات للمدارس وتغيير مسارات فكر الطلاب"، مؤكدًا أن جامعة عين شمس منضبطة وتجاري كل ما هو جديد في العالم وآمالنا الإضافة".

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