«ابن عمى اتحرش بيا».. آخر كالمات فتاة قبل سقوطها من أعلى عمارة بالبحيرة

شهدت مدينة إيتاي البارود التابعة لمحافظة البحيرة، اليوم السبت، حادثًا مأساويًا، حيث لقيت فتاة في العقد الثالث من العمر مصرعها إثر سقوطها من الطابق الخامس بمنزلها، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بوصول المستشفى العام "علياء.ع"، 24 عامًا ومقيمة ببندر إيتاي البارود جثة هامدة جراء ادعاء سقوط من أعلى منزلها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي ما قامت الفتاة المتوفاة بنشره عبر صفحتها الشخصية الرسمية على فيسبوك من تدوينة قبل وفاتها بلحظات، حيث ودعت فيه متابعيها وأصدقاءها، مشيرة إلى إنها تعرضت للتحرش من أحد أقاربها وهي في سن صغيرة وأبلغت عائلتها ولكن لم يصدقها أحد.

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وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من ناحية أخرى شهدت محافظة البحيرة أمس إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادى النطرون وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة مركز.