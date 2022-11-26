زيلينسكى: لا تزال القيود على إمدادات الكهرباء موجودة فى 15 منطقة أوكرانية

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عن أن مهندسي الطاقة يواصلون استعادة نظام الطاقة ولا تزال القيود على الإمداد بالكهرباء موجودة في 15 منطقة من أوكرانيا، بما في ذلك كييف.

وقال زيلينسكي في تصريحات صحفية "في 14 منطقة وفي كييف، لا تزال هناك قيود على أكثر من 100 ألف مستهلك في كل منطقة، لافتًا إلى أن عدد المشتركين الذين وجدوا أنفسهم بدون كهرباء في الصباح انخفض إلى النصف مقارنة مع مساء الجمعة"، وفقًا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

وأكد زيلينسكي أن مهندسي الطاقة يواصلون استعادة نظام الطاقة، لافتًا إلى أن هناك فرصًا إضافية لتوليد الكهرباء وتزويدها ولكن، للأسف، لا يزال هذا غير كافٍ لجعل الإمداد مستقرًا تمامًا، وإذا زاد الاستهلاك في المساء، فقد يزداد عدد الانقطاعات وهذا يشير مرة أخرى إلى مدى أهمية توفير الطاقة واستهلاكها الآن يجب أن يكون بشكل عقلاني، على حد قوله.

زيلينسكى: 6 ملايين منزل فى أوكرانيا بلا كهرباء

والجمعة، قال الرئيس الأوكراني، إن أكثر من ستة ملايين منزل في أوكرانيا تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي أمس الجمعة، بعد يومين من الضربات الروسية الكثيفة، بحسب شبكة العربية.



وأعلن زيلينسكي في خطابه اليومى: "انقطاع التيار الكهربائى الليلة مستمر في معظم المناطق وفي كييف. أكثر من ستة ملايين أسرة في المجموع".



قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، خلال اجتماع عبر الفيديو للجنة أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، إن أوكرانيا تحتاج إلى ضمانات أمنية موثوقة وعلى رأسها أمن السماء والدفاع الجوي الفعال.



وأضاف يرماك- وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية الجمعة- أن أوكرانيا قدمت مبادرة "معاهدة كييف الأمنية" مع مقترح بشأن الضمانات الأمنية.

ويهدف المقترح إلى تعبئة الموارد السياسية والمالية والعسكرية والدبلوماسية اللازمة للدفاع عن النفس لأوكرانيا.