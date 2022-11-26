القمح الروسى أول سلعة فى البورصة المصرية للسلع

قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس البورصة المصرية للسلع، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه سيتم بداية من غدٍ الأحد تداول أول سلعة في البورصة المصرية للسلع، في تمام الساعة 2 ظهرًا إلى الساعة 4 عصرًا، كاشفًا عن أن السلعة التي سيتم تداولها هي القمح الروسي.

وأضاف عشماوي، خلال لقاء عبر فيديوكونفرانس مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، أنه سيتم عقد جلستين للتداول بواقع جلستين كل أسبوع، وستكون هناك 10 سلع أخرى منها الدواجن، وبيض المائدة، والسكر، والأرز، والذهب، والقطن، والحديد، والبتروكيماويات.

وأوضح عشماوي، أن البورصة المصرية للسلع هي سوق مفتوحة لتداول السلع، كما أنها ستكون بورصة متخصصة لجميع أنواع السلع وليس السلع الغذائية، لافتًا إلى أن البائع الوحيد هو هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين في البورصة المصرية للسلع.

وأشار عشماوي، إلى أنه يوجد مخزون استراتيجي من الأقماح يكفي لمدة 5 شهور، مشيرًا إلى أن كل السلع التي تستحوذ على إقبال وطلب في السوق سيتم طرحها عبر منصة البورصة.

وقال عشماوي، إن من مزايا منصة تداول البورصة المصرية للسلع هي تقليص عدد الوسطاء بما ينعكس على الأسعار في الأسواق، كذلك تقليص عدد الوسطاء بما ينعكس على الأسعار.

ولفت عشماوي إلى أن 40 مليار جنيه حجم تداول السلع في الشركة القابضة، كما من المستهدف أن تكون أكبر بورصة سلعية في الشرق الأوسط، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه في عام 2017 بتنظيم التجارة الداخلية في مصر من خلال التكنولوجيا والتحول الرقمي، مضيفًا أن هيئة السلع التموينية ستطرح كميات للبيع من مخزون القمح لديها للمطاحن عبر منصة البورصة.

وقال عشماوي، إنه لا يوجد إجبار للتجار في منظومة البورصة السلعية، لافتًا إلى أن 40 مطحنًا تم تسجيلها في البورصة السلعية، كما أن عدد الشركات التي تم تسجيلها في البورصة السلعية حتى الآن 200 شركة.

https://www.youtube.com/watch?v=tu4xMVYMJkk