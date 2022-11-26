حكاية أكلة مونديلي.. «البوتيفارا والتباس» أكلات يتمتع بها المطبخ الإسباني

اتجهت أنظار محبي الساحرة المستديرة لقطر، منذ أكثر من أسبوع، حيث تستضيف الدوحة بطولة كأس العالم 2022، وتعد من أعرق وأكبر بطولات كرة القدم، حيث تضم العديد من منتخبات العالم من أجل تحقيق أغلى الألقاب الكروية.

وبالتزامن مع بطولة كأس العالم، نأخذك بجولة داخل مطابخ الدول المشاركة بالمونديال، للتعرف على أشهر الأكلات والأطعمة، ففي السطور التالية نقدم أشهر وجبات المطبخ الأسباني، والذي ينتمي إلى مطابخ حوض البحر الأبيض المتوسط التي تتميز بكثرة خضرواتها وفاكهتها، كما تشكل فيه المأكولات البحرية عنصرا أساسيا.

الباييّلا:

يعتبر من الأطباق الرئيسية والشهيرة بالمطبخ الأسباني، فهو عبارة عن طبق أرز بالخضراوات أو اللحوم أو بالأسماك، حيث يرجع منشؤها إلى مدينة بلنسية، ويشبه طبق «الصياديّة» في الدول العربية.

كما يتميّز أيضا بأنواع عديدة تختلف في شكلها ولونها ومذاقها وطريقة تحضيرها من منطقه لأخرى، مما جعل من هذا الطبق المتواضع طبقا من أشهر الأطباق الإسبانية والعالمية التي تستقطب أعدادا من السيّاح.

يعد زيت الزيتون من أهم مكونات المطبخ الإسباني، بل يكاد يكون من النادر أن تجد مطبخا في إسباني لا يوجد فيه زيت الزيتون، لأن المكون الطبيعي يعتبر مادة أساسية في كل الوجبات التي يتناولها الناس في إسبانيا.

البوتيفارا:

هو نوع من أنواع السجق وواحد من أهم الأطباق في المطبخ الأسباني، فهو الطبق الأساسي بإقليم كاتالونية وهو يكون عبارة عن قطع صغيره من البوتيفارا توضع مع الخضروات.

التباس:

هي أطباق صغيرة بها سبيط محمر مع زيتون أو جبن، حيث تمثل جزءا لا يتجزأ من المطبخ الإسباني، وتعني باللغة العربية، حيث تقدم عادة مع مقبلاتٍ أو وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية لتخفف من وطأة الجوع.

تورتيللا بالبطاطا:

تورتيللا بالبطاطا أو العجة الإسبانية هي أكلة شهيرة من المطبخ الإسباني، فهو طبق مكون من العجة مع البطاطس ومقلي في زيت الزيتون، حيث يعد من أكثر الأطباق شيوعا في إسبانيا، وتقدمه المطاعم فاتحًا للشهية.

فابادا أستوريانا:

وهو من الأطباق الكلاسيكية الشتوية، وهناك الكثير من نسخه في مختلف المدن الأسبانية، وتشكل الفاصوليا مكوناً أساسياً له، فدائمًا يُقدم خلال فصل الشتاء والطقس البارد.