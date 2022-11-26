جرعة هيروين زائدة وراء مصرع شاب فى الطالبية

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه أثناء وصوله إلى المستشفى نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين بمنطقة الطالبية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى قسم شرطة الطالبية، إخطارا من أحد المستشفيات تفيد بوصول جثة شخص إثر تعاطيه جرعة مخدرات، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، يرتدي ملابسه كاملة، وعدم وجود أى إصابات بسجده.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة الشاب الذى أكدت عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وإن المتوفى شعر بحالة إعياء شديد بسبب تعاطيه جرعة من مادة الهيروين المخدر.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.