السيطرة على حريق داخل مستشفى الصدر بالعمرانية
نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب فى مخلفات خلف المبنى الرئيسي داخل مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية، دون وقوع أى إصابات.
كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل مستشفى الصدر بشارع ترعة الزمر بدائرة قسم شرطة العمرانية وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
وبالفحص تبين نشوب حريق بمخلفات خلف المبنى الرئيسي داخل مستشفى الصدر، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.