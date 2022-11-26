السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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المتينى: «الجامعات الأهلية غير هادفة للربح»

جريدة الدستور
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كشف الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس وعضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، عن جهود الدولة في اتساع فرص التعليم الجامعي والبحث العلمي من الجامعات الأهلية.


وقالت خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم السبت، إن الجامعات في مصر كانت أغلبها حكومية ثم دخلت الجامعات الخاصة في التسعينيات وأواخر الثمانينيات، لتصل إلى 28 جامعة خاصة.


وأضاف أن الدولة بدأت بأربع جامعات أهلية ثم جامعات أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية ليصل عددها 12 جامعة أهلية، موضحًا أن الجامعة الأهلية هي الأصل في الجامعات المصرية مثل جامعة القاهرة التي بدأت في عصر فؤاد الأول كجامعة أهلية والجامعة الأمريكية في مصر.


وأشار إلى أن الجامعة الأهلية هي غير الهادفة للربح من خلال أموال أو وقف معين أو بأموال المجتمع المدني مقابل مصروفات تقدم تعليمًا مجانيًا ومنحًا للمتفوقين، وأن يكون كل عائد الجامعة يضخ لتطوير الجامعة باستمرار.


وأكد أن التطوير يكون بتقديم أحسن عائد مادي ممكن للتفرغ للحرفية التامة حتى لا يذهب لجامعة أخرى تقدم مقابلًا ماديًا أعلى، فضلًا عن تطوير القاعات ومراكز الأبحاث بالجامعة، والتحول الرقمي ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة المتصارعة.
 

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