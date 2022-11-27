الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

شاهد عيان يكشف تفاصيل واقعة مقتل مسنة على يد نجلها بعين شمس

أحد الجيران
أحد الجيران
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كانت عقارب الساعة تشير إلى السابعة مساءً، وأثناء الهدوء المسيطر على منطقة عين شمس تفاجأ الجيران بمقتل سيدة مسنة تبلغ من العمر 72 عامًا تدعى «حمدية» على يد نجلها بعدما تلقت ضربات وحشية بسلاح أبيض وعصا خشبية عقب نشوب مشادة كلامية بينهما. 

 

حاول الجاني إخفاء جريمتة فذهب لجاره "تام" القاطن بالشقة المجاورة له يخبره بأن والدته توفيت أثناء تأدية صلاة المغرب ويريد مساعدته في إنهاء إجراءات الدفن، لكن عندما دخل “تامر” شقة المسنة تفاجأ بها جثة هامدة والدماء تسيل من جسدها فأسرع وهاتف رجال الشرطة.

 

الجاني كان دائم الإعتداء على عائلته 

لم تكن تلك الواقعة الأولي التى يعتدي عليها الجاني "حسن" على والدته، فمنذ ثلاثة أشهر اعتدى عليه بطريقة وحشية ولولا تدخل الجيران كانت فارقت الحياة، كما أنه اعتدي من قبل على أشقائه الفتيات القاطنين بذات المنطقة، وفقًا لما ذكر أحد جيران المسنة ويدعى “تامر" فى حديثه لـ"الدستور"، لافتا إلى أنه رغم الاعتداءات المستمر التى كانت تتلقاها المسنة من نجلها، فكان دائم على زيارتها وجلب جميع احتياجاتها.

 

وأوضح أن الجاني كان يعانى من اضطرابات نفسية بسبب حادث تعرض له منذ عشرة سنوات أثناء تأدية عمله وأصبح يتعامل بعنف مع جيرانه وأسرته،  معلقًا: "هو كان أكتر واحد بار بوالدته بس بعد الحادث اللى تعرض له بقى يتصرف بطريقة غريبة ويعتدي على أسرته و أشقائه".

 

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقي قسم شرطة عين شمس بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بجود جثة بأحد الشقق السكنية بدائرة القسم ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان البلاغ  وعُثِرَ على جثة سيدة مقتولة بطعنات متفرقة بالجسم، وبإجراء التحريات تبيّن أن نجلها  وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما.

 

وبعد إعداد الكمائن استطاع رجال الشرطة  القبض على الجاني ،ويعكف حاليا رجال المباحث لكشف باقي ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان المجني عليها وطلبت من مصلحة الطب الشرعي إعداد تقرير وافِ بأسباب الوفاة والأدوات المستخدمة في إحداثها، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات الواقعة، وقررت حبس المتهم احتياطيًا.

عين شمس مسنة سيدة الجيران مقتل تامر لجاره جريمته

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

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