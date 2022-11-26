ناقدة رياضية: أداء المنتخب القطري مخيب للآمال لتوافر كل مقومات الفوز

كشفت نورهان طمان الناقدة الرياضية، عن فرص المنتخبات العربية في مونديال قطر 2022.



وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية" النهار"، مساء اليوم السبت، إن فرص المنتخب السعودي مازالت قائمة وأن المكسيك فريق صعب.



وأضافت أن فكرة الأرجنتين تودع البطولة من الدور فركة مرعبة لأن الأرجنيتين المرشح الثاني أو الثالث للفوز بالبطولة وأن العالم يتنمى يري ميسي يحمل كأس العالم، مشيرة إلى أن المكسيك ليس منتخباً سهلة في المجموعة لأنهم أصحاب كرة حلوة، وأن التوقع الطبيعي أن تفوز الأرجنتين، لافتة إلى أن تونس منتخب مناضل، متابعو :" إديني نص حظر تونس واحنا كمصر نعدي المجموعات".



وأكدت أن المنتخب المصري يحتاج إلى ضمير واستقرار في اختيار المواهب، متابعة:" تونس محظوظون في التصفيات ودائماً بطلعوا كأس عالم كثيراً نظراً لنه يواجهون فرقاً ضعيفة في التصفيات".



وأردفت: "فرص تونس صعبة في الصعود لدور المجموعات، لأن هي معاها نقطة وأنك تستني خسارة المتصدر، صعبة، إنما السعودية، وإنما قطر كان عنده عيب قاتل لأنه عنده استقرار إداري وفني بيبني جيل، قطر أدائها محسوس زيادة عن اللازم نفس الوجوه إلا بتلعب كل سنة ونفس الأدراء والطريقة نفسها مفيش أي إبداع فبتبقي عارف إيه نقطة ضعف إلا قدامك ونقطة القوة، وأنت صاحب الأرض وعندك عامل الجمهور ومتقدرش تقدم كرة كويسة، قطر عملوا زي إللي كان في ثانوية عامة وتوفر له كله حاجة وبعدين سقط، ولكن أداء المنتخب القطري مخيب للآمال".