مدرب اليابان يطالب لاعبيه بنسيان نتيجة ألمانيا والتركيز على مواجهة كوستاريكا

حث هاجيمي مورياسو، المدير الفني للمنتخب الياباني، لاعبيه على نسيان الفوز المثير على ألمانيا سريعا، والتركيز على المواجهة المرتقبة أمام كوستاريكا غدا الأحد بالمجموعة الخامسة لمونديال قطر.



وقال مورياسو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المنتخب الألماني أحد الأقطاب في مجتمع كرة القدم ، لذا أعتقد أنه إنجاز يحسب لليابان، ولاعبونا كانوا رائعين، أشعر بالفخر للعب بهذه الطريقة".



وأضاف "ولكن رغم ذلك فإن الفوز لا يعدنا بالانتصار غدا ومنافسنا مختلف، لذا بالتأكيد علينا أن نلعب بشكل مختلف، وإلا لن نفوز، الإنجاز السابق ينبغي أن ينسى، حيث لا يوجد وقت للرضا عن النفس، وسنركز على مباراة الغد".



وواصل: "نحترم جميع المنتخبات، ونعرف أن الكرة الألمانية متطورة".

وانتقل للحديث عن مباراة كوستاريكا قائلًا: "المباراة لن تكون سهلة على أي من المنتخبين، لكننا سلنعب بشراسة وسنبذ قصارى جهدنا لتحقيق الفوز".



ويتطلع منتخب الساموراي الياباني لبلوغ دور الستة عشر للمونديال للمرة الرابعة في سابع مشاركة له، علما بان أفضل محصلة له في كأس العالم جاءت في نسختي 2002 و2010 حينما حل تاسعا.



وحقق منتخب اليابان فوزًا هامًا على نظيره الألماني في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات بهدفين مقابل هدف.



ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب اليابان صاحب المركز الثاني، فيما يأتي منتخب ألمانيا في المركز الثالث بدون نقاط، وبفارق الأهداف المسجلة في مرماه عن منتخب كوستاريكا في المركز الأخير.