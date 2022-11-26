مفاجأة فى تطليق أم عروس دمياط: الأب أراد كسر خاطر ابنته فى فرحها

كشف أحمد الغندور ابن شقيقة نجلاء عثمان الزوجة التي طُلقت في فرح ابنتها بدمياط، عن مفاجأة عن الواقعة، وهي أن أم العروس طلقت قبل عامين، مشيرًا إلى أن هدف الأب هو كسر خاطر ابنته في يوم فرحها.

وقال الغندور، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "خالتي تعمل ممرضة، متزوجة من 25 سنة، وكانت بينهم خلافات وكان بيأخذ راتبها، ولا ينفق عليها، ويطردها من البيت، واتطلقت من سنتين".

وأردف: "مطلقها بقاله سنتين، وهدفه يجرحها أمام المعازيم، أخو العروس تعرض للإغماء، ودايمًا يقول عليها كلام سيئ، ومشاركش في جهاز العروسة بشىء، كل همه يكسر بخاطر بنته في فرحها، وخاطر ولاده الصبيان".

وعلق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على الواقعة، قائلًا: "أول تعليق أي حد يقوله هو حسبي الله ونعم الوكيل، أيًا كان الموضوع لا يتم الطلاق بهذه الصورة، حتى لو أنت مختلف مع أمها، أصبحت لدينا مشكلة في معنى الرجولة".