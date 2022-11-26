السبت 26 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«مصرفش مرتبه».. موظف سابق يحطم ATM فى العجوزة

الامن
الامن
ads

تمكن ضباط مباحث الجيزة من إلقاء القبض على موظف سابق بالتأمينات بتهمة إحداث تلفيات بالشاشة الخاصة بماكينة الصراف الآلي الخاصة ببنك في العجوزة، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العميد هاني شعراوي، رئيس القطاع، يفيد فيه تلاقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوجود تعدٍ على ماكينة صرافة أحد البنوك بشارع 26 يوليو دائرة القسم.

وأمر اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم حسام العباسي رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان البلاغ، وبالانتقال تم التقابل مع مدير الخزينة بالبنك 55 عامًا، ومقيم بولاق الدكرور، بتضرره من موظف سابق بالتأمينات 35 عامًا، مقيم أرض اللواء دائرة القسم، لقيامه بإحداث تلفيات بالشاشة الخاصة بماكينة الصراف الآلي الخاصة بالبنك وألقي القبض على المتهم.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة نتيجة شعوره بالضيق لعدم صرف راتبه لوجود مديونية عليه للبنك حُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. تردد قناة الكاس extra one نايل سات مشاهدة كأس العالم

النيابة تستمع لأسرة ضحية السقوط من أسانسير مدينة نصر

حبس تشكيل عصابى لتزوير جوازات السفر وأختام الجهات حكومية

أب يطلق زوجته في حفل زفاف ابنته ويكسر قلبها في دمياط

رفض دعوى تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه

الزراعة: الإفراج عن 756 ألف طن حبوب وإضافات أعلاف بقيمة 370 مليون دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نساء وحب وأزياء

ماجد حبته

الألمان انقلبوا على ميركل

بسنت حسن

القاهرة السينمائى.. أفلام تنتصر للإنسانية.. وجوائز خارج التوقعات

د. منى حلمى

كأس العالم فى قطر

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»