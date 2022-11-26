«مصرفش مرتبه».. موظف سابق يحطم ATM فى العجوزة

تمكن ضباط مباحث الجيزة من إلقاء القبض على موظف سابق بالتأمينات بتهمة إحداث تلفيات بالشاشة الخاصة بماكينة الصراف الآلي الخاصة ببنك في العجوزة، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العميد هاني شعراوي، رئيس القطاع، يفيد فيه تلاقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوجود تعدٍ على ماكينة صرافة أحد البنوك بشارع 26 يوليو دائرة القسم.

وأمر اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم حسام العباسي رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان البلاغ، وبالانتقال تم التقابل مع مدير الخزينة بالبنك 55 عامًا، ومقيم بولاق الدكرور، بتضرره من موظف سابق بالتأمينات 35 عامًا، مقيم أرض اللواء دائرة القسم، لقيامه بإحداث تلفيات بالشاشة الخاصة بماكينة الصراف الآلي الخاصة بالبنك وألقي القبض على المتهم.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة نتيجة شعوره بالضيق لعدم صرف راتبه لوجود مديونية عليه للبنك حُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.