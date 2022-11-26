حبس تشكيل عصابى لتزوير جوازات السفر وأختام الجهات حكومية

قررت النيابة العامة، حبس عناصر تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية.

وتسلمت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة عن قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بالإشتراك مع إحدى السيدات- مقيمين بمحافظة الإسكندرية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائهما من راغبي الحصول عليها.

حيث يقوم الأول باصطناع وتزوير تلك المحررات بينما تتولى الثانية استقطاب عملائهما راغبي شراء تلك المحررات المزورة مقابل مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما متخذين من محافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.