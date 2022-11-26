غدا.. «الأعلى للثقافة» يعقد ندوة «العمارة والعمران بين عملية التعليم وجودة المدينة»

يعقد المجلس الأعلى للثقافة ندوة "العمارة والعمران بين عملية التعليم وجودة المدينة"، والتي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس برئاسة الدكتورة سهير عثمان، وذلك في تمام السادسة من مساء غدا الأحد ٢٧ نوفمبر الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

ويشارك بها كل من الدكتورة دينا شهيب – رئيس قسم الهندسة المعمارية بجامعة النيل، والدكتورة لبنى شريف - رئيس قسم الهندسة المعمارية (الأسبق) بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور مصطفى رفعت - أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتورة هبة أبو الفضل – أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، وتدير الندوة الدكتورة هبة صفي الدين- أستاذ العمارة والتصميم العمراني بجامعة مصر الدولية، وتشارك بالتعقيب: الدكتورة يوهانسن عيد – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وتتناول الندوة مناقشات حول أبعاد التعليم المعماري والعمراني في الجامعات المصرية، ودوره في التحديات التي تواجه المدينة وتحسين جودتها؛ كما تركز على محورين أساسيين وهما: التعليم كإدارة، والتعليم كمحتوى.

أما عن عن علم العمارة

فهو فن وعلم تصميم وتخطيط وتشييد المباني والمنشآت ليغطي بها الإنسان احتياجاته المادية أو المعنوية وذلك باستخدام مواد وأساليب إنشائية مختلفة، ويتسع مجال العمارة ليشمل مجالات مختلفة من نواحي المعرفة والعلوم الإنسانية، مثل الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا والتاريخ وعلم النفس والسياسة والفلسفة والعلوم الاجتماعية والثقافة والفن بصيغته الشاملة