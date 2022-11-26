فرج عامر يكشف أخطر ملف يعانى منه نادى سموحة

كشف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن أخطر الملفات التي يواجهها النادي بعد فوزه برئاسته.



وقال "فرج عامر" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" والمُذاع على قناة "الحدث اليوم" مساء اليوم السبت، إنه يشكر جميع من قام بتهنئة لفوزه في انتخابات رئاسة نادي سموحة من جديد، مشيرا إلى أن أول شيء سوف يقوم به بعد فوزه هو حل قضية الإصلاح الزراعي لأنها قضية مقلقة وفي غاية الأهمية لنادي سموحة.



وأضاف أنه تواصل مع السيد القصير وزير الزراعة ومع وزير الشباب وطلب منهم أن يعيدوا الاتفاق الذي وقعه مع رئاسة الوزراء، ووعده الدكتور أشرف صبحي أن يسعى لحل هذه الأزمة.



وتابع المهندس فرج عامر أنه سوف يقوم بإعادة صياغة أشياء كثيرة داخل النادي حتى يتم إصلاح الأشياء جميعهم التي يجب حلها حتى يعود بريق النادي كما كان في الماضي.

