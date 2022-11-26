يكثر البحث في الآونة الأخيرة عن جدول امتحان شهر نوفمبر للصف الثاني الإعدادي 2022 مع اقتراب موعدها، والذي يأتي في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2022 ونهاية الشهر الجاري.

في هذا الصدد يقدم «الدستور» كافة التفاصيل عن جدول امتحان شهر نوفمبر للصف الثاني الإعدادي 2022 للطلاب وذويهم، من أجل الاستعداد للامتحانات بشكل جيد دون توتر.

كانت قد أعلنت مديريات التربية والتعليم موعد وجدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الثاني الإعدادي 2022 للمدارس الرسمية واللغات والخاصة.

جدول امتحان شهر نوفمبر للصف الثاني الاعدادي 2022

تبدأ امتحانات نوفمبر للصف الثاني الاعدادي يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 في مواد اللغة العربية والإملاء والهندسة والحاسب الآلي.

وفي يوم الخميس 1 ديسمبر 2022 امتحان مواد اللغة الأجنبية الأولى والجبر والإحصاء والتربية الدينية.

يوم الأحد 4 ديسمبر 2022 امتحان مواد العلوم والدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

مع ملاحظة أنه يتم إجراء الامتحان أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بانتظام اليوم الدراسي، ويتم تحديد وقت الامتحان وفق ظروف كل مدرسة.

توزيع درجات امتحان شهر نوفمبر للصف الثاني الاعدادي 2022

يتم توزيع الدرجات في امتحانات صفوف النقل لكل مادة ستكون كالتالي:

80% من درجة اختبار نهاية الفصل

10% من درجة امتحان الشهر

5% على المواظبة

5% على السلوك

ووفق نظام التقييم الجديد الذي وضعته وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجاري 2022/2023 يكون هناك 3 اختبارات في الفصل الدراسي الواحد لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي.

حيث كان الاختبار الأول عن شهر أكتوبر والذي تم في شهر نوفمبر الجاري عن أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.

ويكون الاختبار الثاني المقرر عقده خلال أيام عن أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.

أما الاختبار الأخير يكون اختبار نهاية الفصل الدراسي ويكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله.

يحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول اختبار أكتوبر أو الثاني اختبار نوفمبر) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي).