رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق يعلق على قضية منة شلبى

علق المستشار عدلي حسين، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، على اتهام الفنانة المصرية منة شلبي بعد القبض عليها في مطار القاهرة الدولي وبحوزتها مواد مخدرة.



وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم السبت، إن مقولة "المتهم بريء حتى تثبت إدانته" ليست شعارًا كما يظن البعض ولكنها نص دستوري مخاطب به جميع المواطنين المصريين ومن لم يطبقه يتعرض للمساءلة القانونية.



وتابع المستشار عدلي حسين أن قضية اتهام الفنانة منة شلبي بحيازة مخدرات مرهونة بأمرين، أولًا هل هي كانت تعلم أن هذه مواد مخدرة ومجرمة في القانون المصري أم لا؟، وهل قامت بشرائها من الخارج كبضاعة ولكن لديها اعتقاد حسن وليست مجرمة في مصر؟.

