عوض تاج الدين: الفيروس المخلوى التنفسى مثل كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، عن آخر تطورات الفيروس التنفسي المخلوي، خاصة بعد ارتفاع الإصابات محليًا.

وقال مستشار الرئيس للشئون الصحية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم السبت، إن هذا الفيروس ضمن مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسمى الفيروسات التنفسية التي تؤدي إلى مجموعة متشابهة كثيرًا من الأعراض والمضاعفات، مؤكدًا أن الفيروس المخلوي التنفسي مثل كورونا.

وأضاف أن الفيروس المخلوي ليس جديدًا إطلاقًا ومتكرر كل سنة وهذا موسم من المواسم التي ينتشر فيها هذا الفيروس، ما بين الخريف والشتاء، وأن هذا ليس غريبًا مثله مثل كثير من الفيروسات التي لا تفرق بين الكبير والصغير في الإصابة.

وأشار إلى أن الكبار دائمًا يكونون أكثر حيطة، لذلك كثيرًا ما نجد نسبة الإصابات مرتفعة بين الأطفال وطلاب الجامعات، متابعًا: "من يعاني أعراضًا شديدة عليه استشارة الطبيب الخاص، لتشخيص المرض بشكل صحيح، وعدم الاستهتار، لأن الطبيب هو الذي يحدد شدة الأعراض وهل تستحق علاجًا لمنع المضاعفات".