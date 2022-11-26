السلاح المصري يحصل على جائزتين من الاتحاد الدولي للعبة

حصد الاتحاد المصري للسلاح منذ قليل جائزتين مميزتين من الاتحاد الدولي للعبة عن الموسم المنقضي 2021/2022.

وتسلم الجائزتين عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي اللعبة، وذلك على هامش الجمعية العمومية رقم 100 للاتحاد الدولي، والتي أقيمت بمدينة لوزان السويسرية.

وجاءت الجائزة الأولى تكريما لأفضل فريق سلاح سيف المبارزة للناشئين بالعالم لموسم 2021-2022، وبينما حملت الجائزة الثانية وسام أفضل فريق سلاح السيف للناشئين بالعالم لنفس الموسم.

وهنأ عبد المنعم الحسيني أسرة السلاح المصري من لاعبين ومدربين وأجهزة طبية وإداريين بالجائزتين عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الحسيني: "ألف مبروك لأسرة السلاح من لاعبين ومدربين والأجهزة الطبية والأجهزة المساعدة والإداريين والأندية والهيئات وأولياء الأمور ومجلس الإدارة والرعاة الداعمين باستمرار واللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة وبإذن الله تتوالى النجاحات والانتصارات".