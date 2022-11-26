السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على 3 طلاب إعدادى ابتزوا زميلتهم بفيديوهات مُخلة بالقاهرة

حبس
حبس
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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 3 طلاب إعدادي ابتزوا زميلتهم بفيديوهات مُخلة لها بمنطقة البساتين.

كان قسم شرطة البساتين تلقى بلاغًا من والدة طالبة بالمرحلة الإعدادية مفاده تعرُّض ابنتها وعمرها 15 سنة للابتزاز على أيدي 3 من زملائها. 

بعمل التحريات تبين وجود علاقة عاطفية بين المجني عليها وأحد المتهمين، وقاموا بإنشاء أكونت على مواقع التواصل الاجتماعي باسم المتهم الأول، وبعدها حادثها كل منهم على حِدَة، دون علمها، وطلبوا فيديوهات مخلة لها. 

كما تبين أن المتهم الأول اتفق مع زميليه، وأعد أكونت شخصيًا باسمه للتحدث مع الفتاة، وبعد تسجيل مقاطع فيديو لها قام بابتزازها هو والمتهمان الآخران للحصول على فيديوهات أخرى تُظهر مناطق حسَّاسة من جسدها.

تم القبض على الطلاب الثلاثة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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