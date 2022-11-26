السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير: أمريكا تعترف أن الصين المنافس الأول لها تجاريًا

ضياء حلمي، الخبير
ضياء حلمي، الخبير الاقتصادي
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قال ضياء حلمي، الخبير الاقتصادي، إن العالم الآن يسير نحو الصدام الاقتصادي بين الولايات المتحدة الامريكية، وهذا الصدام نتيجة قرار الولايات المتحدة الأمريكية الأخير الخاص بحظر بيع منتجات خمس شركات صينية لمخاوف أمنية. 

التطور التكنولوجي الصيني 

وأكد حلمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" مع الإعلامية ميرفت المليجي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب وبشدة التطور التكنولوجي الصناعي الذي تشهده الصين الآن، وهذا التطور بشأنه يزيد من مخاوف الجانب الأمريكي بصورة كبيرة.

العمليات الاستفزازية الأمريكية 

وأضاف في حديثه، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول كبح الطموح الصيني الصناعي بالعديد من العمليات الاستفزازية، وذلك لأن الولايات المتحدة الأمريكية تجهر قولًا أن الصين هي المنافس الوحيد لأمريكا في العالم تجاريًا.

ضياء حلمي خبير اقتصادي اكسترا نيوز مال وأعمال الصدام الأمريكي الصيني

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