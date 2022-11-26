حقوقيون عن بيان «البرلمان الأوروبي»: يتجاهل بشكل متعمد الجهود الحكومية لإقرار الحقوق السياسية والمدنية

استنكر عدد من الحقوقيين التقارير الصادرة عن البرلمان الأوروبى حول الأوضاع الحقوقية فى مصر. وقال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، إن هذه التقارير تحمل صبغة سياسية واضحة، وتُستخدم كورقة ضغط سياسى على القاهرة، وتستند بشكل كبير إلى قراءات كاذبة ومضللة من بعض المنظمات الحقوقية الدولية، التى افتقدت جزءًا كبيرًا من النزاهة والحيادية.

وأضاف «نصرى» أن الدولة المصرية نالت تقديرًا واستحسانًا من المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى نوفمبر الماضى، من خلال آلية العرض الدورى الشامل، وقبول مصر أكثر من ٢٧٠ توصية من إجمالى ٣٧٢، بنسبة وصلت إلى ٧٢٪، من خلال مداخلات من ١٣٣ دولة، حيث أشادت ١١٠ دول بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ معظم التوصيات بشكل طوعى لتحسين الحالة الحقوقية، رغم الإصلاحات التى طرأت على الملف الحقوقى المصرى فى السنوات الخمس الأخيرة.

وذكر أنه ما زال هناك تجاهل واضح من البرلمان الأوروبى هذه التحسينات، فى إشارة واضحة إلى الاستمرار فى هذه السياسة التعسفية فى التعامل مع الملف الحقوقى المصرى، رفضًا للاعتراف بما أحرزته الدولة المصرية من تقدم واضح وملموس، خاصة فيما يخص الحقوق السياسية والمدنية وملف الإفراج عن السجناء، الذى طالما كان أهم مطالب الاتحاد الأوروبى، وهو ما تم تجاهله بشكل واضح بعد تنفيذه، ما يعكس حالة الترصد الواضحة.

وأشار إلى أن ما يحدث هو سيناريو مكرر تعودنا عليه فى الفترة الأخيرة، متوقعًا أن يستمر لفترات مقبلة، ومضيفًا: «هو أمر تستطيع أن تتعامل معه الدبلوماسية المصرية على المستوى الرسمى، ولكن يجب أن يكون هناك تحرك على المستوى غير الرسمى، من خلال المنظمات الحقوقية المحلية، مع إعطاء مساحة لبعض المنظمات الدولية التى تتمتع بالنزاهة والحيادية، لإعادة تقييم الملف الحقوقى المصرى، وتقديم التوصيات المناسبة لحل بعض المشكلات والسلبيات».

ولفت إلى ضرورة تحرك الدبلوماسية الشعبية، متمثلة فى البرلمان المصرى المنتخب، من خلال لجنة حقوق الإنسان ولجنة العلاقات الخارجية، لمحاولة التأثير على القاعدة الشعبية والبرلمانية فى دول الاتحاد الأوروبى.

وذكر أن أهم المغالطات الواضحة فى تقرير البرلمان الأوروبى، انتهاك استقلال السلطة القضائية، عبر مطالبته الدولة المصرية بالإفراج عن عدد من المتهمين أو المحبوسين على ذمة قضايا، بالاعتداء على المادة ٩٥ من الدستور المصرى التى نصت على استقلال القضاء وحصانته وحيدته لضمانة أساسية هى حماية الحقوق والحريات، والمادة ١٠٠ التى تنص على أن الأحكام التى تصدر تنفذ باسم الشعب.

وقال إنه للأسف الشديد، ما زالت الدول الأوروبية تعيش حالة من التناقض فى التعامل مع الملف المصرى؛ برغم تعاون الدولة المصرية مع الاتحاد الأوروبى فى قضايا مهمة تهدد الأمن القومى لهذه الدول، وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية، وهو ما أسهم بشكل كبير فى الحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

وذكر أن هناك تجاهلًا واضحًا لهذه المجهودات، التى تعزز من دور مصر فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان على المستوى الإقليمى، وتعمد لعدم ذكرها فى التقارير الحقوقية الصادرة عن الأوضاع الحقوقية فى مصر، والتركيز فقط على بعض القضايا والحالات الفردية التى لا تمثل إلا ١٠٪ فقط من الملف الحقوقى المصرى، متعمدة تجاهل ما تحقق فى الفترة الماضية، ما يعد ظلمًا واضحًا وكيلًا بمكيالين، خاصة من خلال استقاء المعلومات من أطراف معينة لها خلاف سياسى مع مصر.

من جانبه، ‏قال محمود بسيونى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن بيان البرلمان الأوروبى تدخل سافر فى الشئون الداخلية لمصر، مؤكدًا: «ذلك البرلمان اعتاد إصدار بيانات غير دقيقة عن الأوضاع فى مصر، ودائمًا ما يعتمد على مصدر واحد للمعلومات ويتجاهل جهود الدولة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل يسىء للبرلمان ولعلاقته بمصر».

وأضاف «بسيونى»: «أصبح من الملاحظ تبنى البرلمان فى قراراته الأحكام المسبقة ‏ضد مصر، بناء على ما تقدمه له بعض المنظمات المسيسة دون النظر ‏إلى ظروف وملابسات الأحداث التى يصدرون بشأنها تعليقاتهم، وهو ما ‏يفقد الآلية الأوروبية الكثير من مصداقيتها ويؤثر على مهنية قراراتها الخاصة ‏بمصر».

‏وأوضح أن البرلمان الأوروبى أسير لمجموعات سياسية تغلب توجهاتها اليمينية واليسارية، وهى صيغ تفتقد النزاهة والتجرد فى الحكم على القضايا المعروضة على البرلمان، وتأتى غير متسقة مع قرارات دولهم ومصالحها، ولذلك تلاحق ذلك ‏البرلمان الانتقادات بسبب تبنى أعضائه المبادرات الأيديولوجية ‏والقرارات التى يتخذونها فى سبيل خدمة أجنداتهم السياسية، والتى ‏تتناقض فى بعض الأحيان مع سياسات الاتحاد الرئيسية، خاصة على ‏الصعيد الدولى، ما يؤدى إلى خسائر‎ ‎عديدة للاتحاد.‏

وأيّد ما جاء فى بيان البرلمان المصرى للرد على بيان البرلمان الأوروبى، لافتًا إلى أن الحديث عن إخراج سجناء تدخل سافر فى الشأن الداخلى، وانتهاك لقيمة استقلال القضاء.

فى السياق ذاته، أكد أحمد فوقى، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أن مناقشة البرلمان الأوروبى مشروع قرار تفصيليًا شديد اللهجة ضد مصر، هو أمر سياسى، لا يستهدف تحسين الوضع الحقوقى فى مصر، كما يزعم، بل هو ترسيخ للتدخل وأسلوب فرض الوصايا الذى تمارسه دول الاتحاد الأوروبى ضد مصر.

وأضاف «فوقى»: «مقترح القرار جاء بعد أيام من استضافة مصر فعاليات مؤتمر المناخ، هذا الحدث الدولى المهم الذى كشف عن سوء نوايا الدول الصناعية الكبرى، خاصة دول الاتحاد الأوروبى، وتهربها المتكرر من التزاماتها بدفع الضرر وتحمل جزء من كلفة التكيف المناخى، وتحقيق العدالة المناخية للدول النامية التى تدفع الثمن مضاعفًا لأخطاء ارتكبتها الدول الاستعمارية الأوروبية».

وتابع: «تحرك البرلمان الأوروبى جاء بدعم أساسى من الحكومة الألمانية، التى مارست دورًا سلبيًا خلال قمة المناخ، وحاولت التشويش على العمل المناخى وإفشاله»، مؤكدًا أن الحكومة تسير بخطى ثابتة لإصلاح الوضع الحقوقى فى الدخل، من خلال إطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، والإفراج كل بضعة أيام عن عدد من المحبوسين احتياطيًا، وهى جملة خطوات تعكس جدية الدولة فى الارتقاء بالوضع الحقوقى، ولا تنتظر وصاية من أحد.

وأشار إلى أن البرلمان الأوروبى إذا كان حسن النية كما يدعى، فكان من الأولى أن يوقف الانتهاكات الصارخة بحق المهاجرين واللاجئين، والتحقيق فى جرائم الكراهية والعنصرية والاعتداء الوحشى والممنهج ضد الأقليات الدينية والعرقية، ومعالجة الحض على الكراهية وكره الأجانب، ووقف الجرائم بحق الأطفال، ومعالجة العنف الأسرى، وغيرها من القضايا التى يطول الوقت لذكرها.

ووصف مشروع القرار الأوروبى بأنه بيان سياسى يستوجب ردًا سياسيًا، أما تعزيز الوضع الحقوقى فيأتى بالحوار وبدوافع داخلية.