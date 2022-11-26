برلمانيون عن بيان «البرلمان الأوروبي»: يمس استقلال المؤسسات القضائية.. ويستند لمعلومات مشبوهة

انتقد المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية فى مجلس النواب، تقرير البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، واصفًا إياه بأنه تدخل مرفوض وسافر فى شأننا الداخلى. وقال «رشاد»: «البرلمان الأوروبى يستند دومًا فى تقاريره إلى معلومات مغلوطة صادرة عن منظمات مشبوهة ومعادية ولا تلتزم بالحيادية، ودائمًا ما تكون مواقفه تجاه مصر مشينة ومثيرة للشكوك».

وأضاف: «مصر قطعت أشواطًا كبيرة وحققت تقدمًا واضحًا فى ملف حقوق الإنسان، وأعادت صياغة مفاهيمه بشكل أوسع، عبر جعل بناء الإنسان نهج عمل رئيسيًا لكل مؤسسات الدولة».

وواصل: «مشروع (حياة كريمة) وحده- على سبيل المثال- هو أبلغ رد على كل من يحاول النيل من ملف حقوق الإنسان فى مصر، باعتباره واحدًا من أهم مشروعات تعظيم حقوق الإنسان فى العالم أجمع».

ورأى أن نجاح مصر المبهر فى تنظيم قمة المناخ أثار حفيظة جميع الكارهين لنهوض هذا الوطن، ودفعهم إلى محاولة التعتيم على ما تحقق من نجاحات وما هو مستهدف من إنجازات.

واختتم ممثل الأغلبية بقوله: «من أراد أن يعرف ويلمس حجم التطور فى ملف حقوق الإنسان، فليأتِ إلى مصر، ونحن جميعًا كمؤسسات دولة سنمد أيدينا له بالحقيقة، لأن مصر بجمهوريتها الجديدة الرحبة ليس لديها ما تخشاه». كما رفض النائب علاء حمدى قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، البيان الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، مشيرًا إلى أن هذا يعد تدخلًا سافرًا فى شئون مصر الداخلية. وأضاف «قريطم» أن بيان البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر جاء مليئًا بالمغالطات والادعاءات المزيفة وغير الصحيحة، موضحًا: «هناك تشويه متعمد لمصر، ولن ينالوا من الدولة مهما حدث، فدولتنا قوية».

وأفاد عضو لجنة الصناعة بأن مصر وبشهادة العديد من منظمات المجتمع المدنى تتمتع بتطبيق عادل للقانون المصرى، وهذا على مرأى ومسمع من الجميع، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تحقيق العدالة وتطبيق القانون فى كل القطاعات والمجالات.

وأعلنت الدكتورة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، عن رفضها جميع محاولات التدخل فى الشأن الداخلى المصرى، مؤكدة أن الدولة تتمتع بسيادة، وما حدث من جانب البرلمان الأوروبى يعد تدخلًا صارخًا فى الشئون الداخلية.

وأضافت أن تصريحات البرلمان الأوروبى تعتبر مساسًا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها فى المواثيق الدولية، كما أنها تعد تدخلًا سافرًا غير مقبول فى أعمال القضاء المصرى المستقل الذى لم يقبل أى تدخل من أى جهة سواء داخلية أو خارجية.

وأشارت إلى أن البرلمان الأوروبى أظهر تحيزًا واضحًا ضد الدولة، حيث تعمد الترويج لبعض الادعاءات غير الصحيحة، بادعائه أن مصر تعيش فى ظل حالة الطوارئ منذ عام ٢٠١٧ وحتى الآن رغم إنهائها فى أكتوبر ٢٠٢١ ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.

وأكدت أن الدولة حريصة على تطبيق كل ما جاء فى نصوص الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية الحقوقية، وظهر ذلك جليًا فى الإفراج عن المحبوسين، ليتخطى عدد المفرج عنهم أكثر من ١٠٠٠ شخص، بالإضافة إلى إقامة العديد من مشروعات الإسكان الاجتماعى وإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بالتزامن مع المبادرات الرئاسية فى القطاع الصحى وغيره، والتى تأتى ضمن ملف حقوق الإنسان.