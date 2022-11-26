السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير: الحرف اليدوية تتلقى مصادر الدعم من الدولة المصرية

الحرف اليدوية
الحرف اليدوية
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قال الدكتور محمود عنبر، الخبير الاقتصادي، إن الحرف اليدوية كانت مهملة بصورة كبيرة في العصور السابقة، ولكن الآن هناك اهتمام كبير من قبل الرئاسة المصرية بقطاع الحرف اليدوية.

القطاع الحرفي في مصر

وأكد عنبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تتعدد مميزات قطاع الحرف اليدوية بصورة كبيرة، حيث يستوعب هذا القطاع عددًا كبيرًا من العمالة، مصدر جذب للاستثمار، يحافظ على التراث الوطني، وصول هذه المنتجات التراثية إلى الأسواق العالمية ومن ثم الحصول على العملة الصعبة ودخولها الخزانة المصرية.

تمويل المشروعات التراثية 

وأضاف في حديثه أن ريادة الأعمال لها دور كبير في التمويل والترويج لهذا القطاع، إضافة إلى الدولة المصرية التي استطاعت تدريب كوادر الحرف التراثية لإعادة إحياء هذه الصناعات.

محمود عنبر الخبير الاقتصادي الحرف اليدوية الحرف التراثية اكسترا نيوز

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