السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب أستراليا بعد الفوز على تونس: نركز على مباراة الدنمارك للصعود لدور الـ16

جراهام أرنولد
جراهام أرنولد
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طالب جراهام أرنولد، المدير الفني للمنتخب الأسترالي، لاعبيه بنسيان الفوز 1/  صفر على نظيره التونسي والذي تحقق اليوم السبت بالجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بكأس العالم لكرة القدم، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على حجز مكان في مرحلة خروج المغلوب من خلال الفوز على الدنمارك في المباراة الأخيرة بدور المجموعات.

وسجل ميتشيل ديوك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23 مستغلًا كرة عرضية من زميله كريج جودوين، قبل أن يصمد الفريق الأسترالي أمام نظيره التونسي ليحقق أول فوز له بكأس العالم منذ 12 عامًا، ويخرج من المباراة بشباك نظيفة للمرة الأولى منذ عام 1974.

وحصد المنتخب الأسترالي أول ثلاث نقاط له في المجموعة الرابعة، وقد تجددت آماله في الصعود عن المجموعة، وسيواجه يوم الأربعاء المقبل المنتخب الدنماركي وهي المباراة التي يرغب أرنولد في التركيز عليها.

وبسؤاله عن أسلوبه في المباراة قال أرنولد: "سنرى ما ستسفر عنه مباراة اليوم بين فرنسا والدنمارك، لكن لا شيء سيتغير، سنركز على أنفسنا ونصل إلى أفضل حال ممكن".

وأضاف: "أنا فخور للغاية لكننا لم نحقق شيئًا بعد، يمكننا الحديث بعد ذلك عن الفوز الذي جاء بعد 12 عامًا وكل هذه الأمور".

وأوضح: "نحن هنا للذهاب إلى أبعد ما يمكننا الذهاب إليه، لا أريد أن يقضي اللاعبون الليل وهم يتابعون وسائل التواصل الاجتماعي، نحتاج للتعافي وسنكون جاهزين لمواجهة الدنمارك".

منتخب استراليا منتخب تونس مباراة أستراليا وتونس جراهام أرنولد مونديال قطر 2022

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