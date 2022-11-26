السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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حماة وطن: «رد البرلمان المصرى على بيان الاتحاد الأوروبى وصل بشكل قوى»

البرلمان المصري
البرلمان المصري
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قال عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة وطن، إن البرلمان المصري وما أعلنه ردًا على بيان الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان وصلهم بشكل قوي، وما أعلنه حزب حماة وطن، كأحد الأحزاب السياسية عن رفضه لما تم نشره من أكاذيب داخل التقرير.

الدولة المصرية الآن ليست كما سبق

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع عبر فضائية "dmc": أن ما يرصد تجاه الدولة المصرية حاليًا ليس كما سبق، نحن  لسنا كما كنا سابقًا، فالدولة الآن لديها الكثير من التعقل والفهم لأمور كان من الممكن أن تمر من قبل مرور الكرام ولا نجد متسعًا لنقول من نحن، أما الآن فمصر دولة لها كلمتها وحينما تحتضن قمة المناخ فهي ليس في موقف المدافع عن نفسها طوال الوقت ولكنها تقر حقائق.

وتابع، أن ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان في سبتمبر 2021 والتي تكفل الكثير من الحقوق كان يتم التداخل منها والنخر في جسد الدولة المصرية، ولكن الآن نحن دولة قادرة على الرد بشكل قوي وقاطع.

وأردف، أنه سيتم التعامل عالميًا مع رد البرلمان المصري، حول ما قيل عن عقوبة الإعدام للأطفال والمعتقلين السياسيين، ويبدو أن السادة في الاتحاد الأوربي لا يرصدون رصدًا واقعيًا للدولة المصرية التي تبحث عن البناء والتنمية، فنحن دولة نامية نقوم من سبات عميق، مشيدًا بعمل لجنة العفو الرئاسي وما تفعله.

حماة وطن البرلمان المصري الاتحاد الأوروبي حقوق الانسان الرئيس عبدالفتاح السيسي

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