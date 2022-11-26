رمضان عبدالمعز: الوصول لمكارم الأخلاق يكون بتطبيق كلام الله

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن البر هو اسم جامع لكل أبواب الخير، فالبر هو حسن الخلق، وهو ما اطمأنت إليه النفس.

البر يتعلق باليقين واعتقادك بالله

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc: ان الإثم هو ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، مؤكدًا أن البر أول باقة فيما يتعلق بصحة اليقين واعتقادك بالله عز وجل، بدليل قوله "وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ".

وتابع أن الباقة الثانية هي الكماليات الإنسانية التي تتعلق بحسن معاشرة العباد والإحسان إليهم، في قوله تعالى: "وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِى الرِّقَابِ"، فهذا من باب التكافل.

وأشار إلى أن الباقة الثالثة والتي تتعلق بتهذيب النفس وكينونة الإنسان في قوله تعالى: "وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُتَّقُونَ".

وأكد أن الوصول لمكارم الأخلاق هو بتطبيق كلام الله بالعلم، فالعلماء قالوا: "العلم وسيلة لكل فضيلة".