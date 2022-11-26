السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أشرف عقبة: مصر حرصت على توطين صناعة الدواء لتغطية السوق المحلية

صناعة الدواء
صناعة الدواء
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قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة بجامعة عين شمس، إنه في السنوات القليلة الماضية تم إحداث الكثير من مظاهر التطوير في كافة نواحي القطاع الطبي.

جودة الخدمة الصحية 

وأكد عقبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم تطوير مستشفيات المدن والقرى من أجل تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، كما أنه تم القضاء على قوائم الانتظار، ولهذا تم إجراء عدد كبير من العمليات الجراحية على مدار السنوات القليلة الماضية. 

وأضاف في حديثه أن المبادرات الرئاسية الصحية اهتمت بصحة المواطن وبخاصة الطفل والمرأة بسبب انتشار أورام الثدي بين السيدات في عمر مبكر، ولهذا قامت الدولة بإطلاق العديد من القوافل الطبية للكشف على صحة المواطنين. 

توطين صناعة الدواء 

الدولة المصرية حرصت على توطين صناعة الدواء في مصر بدلًا من استيرادها من الخارج بأسعار خيالية، ولهذا تم إنشاء مدينة الدواء لتصنيع الدواء في مصر وتغطية الاحتياج المحلي والاتجاه نحو التصدير.

اشرف عقبة توطين صناعة الدواء المبادرات الرئاسية اكسترا نيوز اكسترا اليوم

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