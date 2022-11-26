«مستقبل وطن» ينظم فعاليات مكثفة في 18 محافظة

نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم السبت، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيماناً منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة قنا، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمرضى السكر، بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع جنوب الصعيد، بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا وأعضاء هيئة مكتب الحزب وأعضاء مجلس النواب، ونقيب الصيادلة وعدد من الأطباء المتخصصين في أمراض السكر والصيادلة، وتناولت الندوة على هامش الحفل، مرض السكر وطرق الوقاية منه والحد من مضاعفاته، وفي الختام الحفل، وزع مجموعة من الهدايا للأطفال المصابين بمرض السكر.

وفي محافظة القاهرة، وزعت أمانة تنمية الموارد والخدمة الاجتماعية بقسم السلام ثان، عدداً من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والأرامل ومستحقي معاش تكافل وكرامة وذلك بمقر الحزب.

كما نظمت أمانة المرأة بقسم 15 مايو، في يوم واحد ووقت واحد، ثلاث فعاليات أولها معرض الأسر المنتجة الذي يستمر لمدة يومين بمركز الشباب وشارك فيه أكثر من خمسين عارضًا، كما تم تنظيم اليوم الثاني لجلسات التخاطب التي تقيمها الأمانة لأهالي مايو، كما نظمت الأمانة ورشة عمل بعنوان "تمكين المرأة ذاتيا" بمركز الشباب.

وفي محافظة الجيزة، واصلت أمانة مركز أطفيح، إطلاق القافلة الطبية المجانية رقم 342 بقرية الرقة البحرية وضمت تخصصات الأطفال والرمد والباطنة والجهاز الهضمي والتحاليل طبية وذلك وسط إقبال كبير من الأهالي.

كما واصلت أمانة مركز أوسيم، تنفيذ مبادرة "صحتك تهمنا" المتخصصة في أمراض الرمد بإطلاق القافلة المجانية الحادية عشر للمبادرة بقرية البراجيل، وشهدت القافلة إقبالًا كبيرًا من أهالي القرية والقرى المجاورة.

كما واصلت أمانة قسم الوراق، مبادرة إقامة دروس تقوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية بمقر الأمانة، وفي الوقت ذاته نظمت الأمانة زيارة لمقر دار المنال لرعاية المكفوفين بالوراق وتم تقديم الهدايا لراود الدار.

وفي محافظة القليوبية، نظمت أمانة مركز قليوب، قافلة العيادة الطبية المتنقلة، للكشف والعلاج المجاني لجميع التخصصات الطبية، في قرية ميت نما، بمشاركة نخبة متميزة من أطباء متخصصين واستشاريين، تحت شعار "صحتك تهمنا"، وذلك في قرية شبلنجة، وشملت مجمع عيادات الحزب المتنقل تخصصات "رمد- باطنة- أطفال- عظام- أسنان-تحاليل طبية- نساء"، وشهدت عيادات المتنقلة إقبال كبير من مواطنين منطقة الشرقاوية.

كما وزعت أمانة مدينة ومركز كفر شكر، عدد كبير من قطع الملابس الشتوية الجاهزة المجانية، علي الأطفال الأيتام والغير قادرين، تزامنا مع دخول برد الشتاء، وللتخفيف عنهم.

وفي محافظة الدقهلية، نظمت أمانة مركز شربين، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات، بمقر الأمانة، وشملت تخصصات منها "باطنة- أمراض سكر- كلي- عظام- أمراض كبد"، بالتعاون مع الإدارة الصحية، وصرف العلاج بالمجان وأخر بخصم يشمل 40%، ووقعت الكشف الطبي علي 150 مواطن.

كما نظمت أمانة مركز منية النصر، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات، في الوحدة الحزبية ببرمبال القديمة، بالتعاون مع الإدارة الصحية، وشملت تخصصات "باطنة- جلدية- نساء- صدر"، وصرف العلاج بالمجان وأخر بخصم يشمل 40%، ووقعت الكشف الطبي علي 150 مواطن.

كما نظمت أمانة بندر ميت غمر، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات، في مقر الأمانة، وشملت تخصصات "أطفال- باطنة"، ووقعت الكشف الطبي علي 187 مواطن.

وفي محافظة بورسعيد، أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، مبادرة تحت عنوان "السياحة والتسوق تنشيطاً للحركة التجارية بالمحافظة"، حيث نظمت رحلة مجانية خصصتها للمواطنين من المحافظات الأخرى، بمشاركة أكثر من 500 شخص من مختلف الأعمار، وبدأ البرنامج بزيارة جبال الملح في مدينة بورفؤاد، كما أدت الأفواج صلاة الجمعة بمسجد المجمع الإسلامي، وقاموا بجولة سياحية في حديقة فريال التاريخية، وكذلك جولة تجارية في أسواق محافظة بورسعيد "التجاري، الحميدي، الملابس المستعملة"، وتناولوا وجبة الغداء في سوق الأسماك الحضاري، ثم استمتعوا في نهاية رحلتهم بحفل فني، وأبدى الزوار سعادتهم البالغة للرحلة التي قاموا بها في محافظة بورسعيد، مشيدين بالمعالم السياحية في المدينة.

وفي محافظة شمال سيناء، نظمت أمانة الصحة والسكان بالمحافظة، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، بالتعاون مع اتحاد الأطباء العرب، وبمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين والاستشارين، وشملت تخصصات "باطنة- أطفال- والروماتيزم – الطب الطبيعي"، مع إجراء التحاليل الطبية، وصرف العلاج بالمجان، وفي ختام القافلة الطبية كرم الأطباء المشاركين بدرع أمانة الحزب، تقديراً علي جهودهم ومشاركتهم الفعالة.

وفي محافظة الوادي الجديد، نظمت أمانة مركز الخارجة، احتفالية بمناسبة عيد الطفولة من أبناء ذوي الهمم، في مدرسة التربية الفكرية ومشاركة فعالة مع مدارس إدارة الخارجة التعليمية، وفي نهاية الحفل قدم جوائز عينية لطلاب المدرسة المشاركين في الحفل.

كما نظمت أمانة مركز الداخلة، قافلة طبية مجانية، لأهالي قرية "الشيخ والي" في تخصصات الجراحة العامة والباطنية والأسنان والأطفال والجلدية، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية بالداخلة ومستشفى الداخلة العام، وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ 75 حالة مرضية من أبناء القرية والقرى المجاورة.

وفي محافظة المنوفية، نظمت أمانة مدينة أشمون، قافلة طبية مجانية ، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية عزبة المأمور، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت القافلة الطبية تخصصات، ومنها "الباطنة- الصدر والحساسية- عظام- أنف وأذن وحنجرة- والقلب والأوعية الدموية- أطفال- نساء"، بالإضافة إلي مشاركة معمل تحاليل طبية، وأجري الكشف الطبي علي عدد 571 حالة، وإجراء 120 حالة تحليل سكر، و146 حالة للتحاليل الطبية الشامل، بإجمالي 837 حالة علي مستوي القافلة.

كما نظمت أمانة مركز قويسنا، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية أم خنان، بمقر جمعية أبو بكر الصديق، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت تخصصات منها "باطنة- قلب- عظام- نساء وتوليد- جلدية- صدر- أطفال- جراحة عامة- أنف وأذن- مسالك بولية"، ووقعت الكشف الطبي علي 647 حالة، مع إجراء التحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان، وشهدت القافلة إقبالً كبيراً من المواطنين.

وفي محافظة المنيا، نظمت أمانة مركز سمالوط، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية بني غني، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات، بالإضافة إلي عمل التحاليل والأشعة، وصرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات بالمجان، وتمكنت القافلة من الكشف علي 383 حالة من الأهالي، بالإضافة إلي عمل التحاليل والأشعة، وصرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات، وتم تحويل 8 حالات لإجراء عمليات على نفقة الدولة، وشهدت القافلة إقبالاً كبير من المواطنين.

كما نظمت أمانة بندر ملوي، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات، بالإضافة إلي عمل التحاليل والأشعة، وصرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات بالمجان، وتمكنت القافلة من الكشف علي 353 حالة من الأهالي، ولاقت القافلة إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين.

كما نظمت أمانة مركز ديرمواس، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات، في قرية الرحمانية، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات، بالإضافة إلي عمل التحاليل والأشعة، وصرف الأدوية اللازمة للحالات المحتاجة، وتمكنت من الكشف علي 120 حالة.

وفي محافظة كفر الشيخ، واصلت أمانة مركز دسوق، تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ"، لتوزيع عدد كبير من البطاطين على المواطنين بقرى المركز المستحقين من أهالينا الأكثر احتياجاً والغير قادرين والأولي بالرعاية، تزامناً مع دخول فصل الشتاء الحالي، ومن المقرر توزيع كميات أخرى وفقاً لخطة الأمانة خلال فصل الشتاء.

كما نفذت أمانة بندر كفرالشيخ، فاعلية "صحتك تهمنا" بمقر الأمانة، بالتنسيق مع الدكتور استشاري أمراض الصدر والحساسية، وطاقمه الطبي حيث تم الكشف المجاني على عدد كبير من الحالات من أهالينا ببندر كفرالشيخ بالإضافة إلى حالات إنسانية تم الكشف عليها فى مكان وجودها أسفل مقر الحزب.

وفي محافظة الغربية، نظمت أمانة قسم ثالث المحلة، قافلة طبية مجانية، شاملة كافة التخصصات الطبية، في منطقة الششتاوي، ضمن مبادرة "أهالينا ليهم حق علينا"، وتضمنت القافلة العديد من الأنشطة الصحية والتوعوية والارشادية والتثقيفية، وشهدت القافلة مشاركة مديرية الصحة وبالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بعيادات الششتاوي والتي وفرت الأجهزة الطبية، وغرف العيادات بالكامل، كما شملت القافلة حملة التبرع بالدم والاعتلال الكلوي والتغذية، ووقعت الكشف الطبي علي 1500 حالة في تخصصات، الباطنة والجراحة العامة، والمخ والأعصاب، والنساء والتوليد، والجلدية، والأطفال، والرمد والأنف، والعلاج الطبيعي والقلب والأوعية الدموية، وفي سياق أخر، تمكنت أمانة القسم من توفير منافذ متنقلة وثابتة، لبيع السلع الغذائية والتموينية واللحوم البلدي الجاهزة بأسعار مخفضة.

كما نفذت أمانة السياحة والأثار بمركز السنطة، مبادرة "شتاء دافئ"؛ لتوزيع عدد من البطاطين والألحفة، علي الأسر الأولي بالرعاية في مختلف قري المركز؛ لمواجهة برد الشتاء القارس، ومواجهة الظروف الاقتصادية.

كما نظمت أمانة مركز قطور، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات، بالتعاون مع مستشفي نور الإيمان التخصصي، وشملت تخصصات منها "صدر- أطفال- جلدية- تجميل- مخ- أعصاب- نساء وتوليد- باطنة- أسنان"، ووقعت الكشف الطبي علي 834 حالة، وشهدت القافلة الطبية إقبالاً كبيرا من المواطنين.

وفي محافظة دمياط، نظمت أمانة مدينة دمياط الجديدة، أمسية شعرية تحت عنوان "في حب الوطن"، بحضور شعراء متميزين بالمدينة، وذلك بمقر هيئة المكتب بمدينة دمياط الجديدة، وإيماناً بدور الحزب بالدور التثقيفي والأدبي في تنمية روح الانتماء للوطن، حيث ألقى الشعراء المتميزين مجموعة من القصائد الوطنية عن حب الوطن والسلام والفداء والتي تغذي قيم الوطنية والتضحية ورفع المعنويات لدى الحضور من أجل بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة وطننا الحبيب.

وفي محافظة بني سويف، نظمت أمانتي الصحة والعمل الجماهيري بمركز بنى سويف، قافلة طبية مجانية تضمنت الفحص والعلاج وندوة تثقيفية صحية، لأهالينا بقرية بلفيا، تم خلالها توقيع الكشف الطبي على 1200 مواطن، وتضمنت القافلة الطبية توقيع الكشف الطبي على 1200 مواطنًا في تخصصات "الباطنة، والأطفال، والأسنان، والنساء والتوليد، جراحة عظام، مسالك بولية" بالإضافة إلى توجيهات وإرشادات للمترددين على القافلة، خلال خضوعهم للكشف الطبي عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، والتغذية السليمة للاطفال والسيدات وكبار السن، كما تضمنت أعمال القافلة توفير الأدوية بالمجان، وذلك وسط حضور وإقبال كبير من المواطنين.

كما نظمت أمانة الصحة بمركز سمسطا، قافلة طبية مجانية تضمنت الفحص والعلاج وندوة تثقيفية صحية، لأهالينا بقرية قفطان الغربية، ووقعت القافلة الكشف الطبي على 375 مواطنًا في تخصصات "الباطنة، والأطفال، والأسنان، والنساء والتوليد" بالإضافة إلى توجيهات وإرشادات للمترددين على القافلة، خلال خضوعهم للكشف الطبي عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، والتغذية السليمة للأطفال والسيدات وكبار السن، كما تضمنت أعمال القافلة توفير الأدوية بالمجان، وذلك وسط حضور وإقبال كبير من المواطنين.

وفي محافظة البحيرة، عقدت أمانة مركز كفر الدوار، أولى برامجها التدريبية التثقيفية بمقر الحزب، لزيادة الوعي السياسي والحزبي لدى قيادات وأعضاء الأمانة، وذلك بتنظيم من أمانة التدريب والتثقيف بالمركز بقيادة سامح دياب، حيث جاءت المحاضرة الأولى، عن إدارة الوقت وتضمنت مفهوم وأهمية إدارة الوقت وكيفية الاستغلال الأمثل له بهدف تحقيق الأهداف المرجوة، وكذلك مفاتيح وخطوات إدارة الوقت بشكل فعال، ولاسيما من خلال "تحليل الوقت، التخطيط، الأولويات، التوقع، الفعاليّة، البدائل، والإيجاز"، مع تحديد الأولويات وتغيير السلوك الشخصي، كما قدم محاضرة حول إدارة الحملات الانتخابية، تضمنت مفهوم ودور الحملة الانتخابية لتحقيق الترويج المطلوب للمرشح وبرنامجه الانتخابي عن طريق عرض أهدافه وتطلعاته ومشاريعه المستقبلية لحشد أكبر عدد من الأصوات، وكذلك آليات تنظيم الحملة الانتخابية وطرق التخطيط الجيد لها، فضلاً عن الحديث عن إدارة الحملة الانتخابية بدءً من مرحلة الإعداد والتخطيط ثم الحملة الانتخابية وصولاً لمرحلة الانتخابات، وحول التعريف بالحزب جاءت المحاضرة الثالثة، والتي تناولت الحديث عن رؤية ومبادئ وأهداف الحزب، وكذلك برنامج الحزب، والهيكل التنظيمي لكل من أمانات "المركزية، المحافظة، المراكز والأقسام، والوحدات الحزبية"، فضلاً عن التعريف باختصاصات كل أمانة من الأمانات النوعية المختلفة.

وفي محافظة أسيوط، نظمت أمانة المرآة بمركز أبنوب، ندوة تثقيفية تحت عنوان "صحتك ثروتك"، في قرية عرب القداديح، ودار الحديث خلال الندوة عن توعية المواطنين بالاستخدام الأمن للمضادات الحيوية وعن مكافحة العنف ضد المرأة وعن التنمر بكل اشكاله وعن التغذية السليمة وعن الكشف المبكر لسرطان الثدي وعن الرضاعة الطبيعية وفوائدها وعن حماية الاطفال من كل اشكال الإساءه التي يتعرض لها الطفل.

كما نظمت أمانة الصحة بمركز القوصية، قافلة طبية مجانية، شاملة جميع التخصصات الطبية، وشملت تخصصات "رمد- باطنة- عظام- أطفال- جلدية- أسنان"، وإجراء التحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان، ووقعت الكشف الطبي علي 400 مواطن، وتم تحويل 14 حالة عمليات رمد لإجراء العمليات بالمجان.

وفي محافظة الإسكندرية، واصلت أمانة قسم العامرية أول، سلسلة من معارض اليوم الواحد، وذلك تحت عنوان "معرض الأسرة المصرية" لبيع جميع الأدوات المنزلية والمفروشات بأسعار مخفضة تصل إلى 50%، كمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً بمنطقة العامرية أول، ويضم المعرض جميع الأدوات المنزلية والمفروشات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، وذلك بمشاركة نحو 50 تاجرًا، وتضم المعارض مجموعة من المنتجات، من بينها الأدوات المنزلية، والمفارش، والسجاد، والملابس، والأحذية، والستائر، وشهد المعرض إقبالاً ملحوظاً من المواطنين.

كما وفرت أمانة قسم المنتزة أول، منافذ متنقلة وثابتة لبيع اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة بمنطقة المحمرة، لسد احتياجات المواطنين، كما نظمت الأمانة بيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في منطقة السيوف أيضا يوم الأحد الماضي، بهدف تخفيف الأعباء عن الأهالي.

كما نظمت أمانة قسم ثالث المنتزة قافلة طبية، لتقديم الدعم الطبي، والرعاية الصحية للأهالي، تخصص باطنة وعمل تحاليل الاعتلال الكلوي ووظائف الكلي، وتم تقديم مجموعة من النصائح والإرشادات الطبية للأهالي.

كما نظمت أمانة قسم المنتزة أول، محاضرة لتعليم الأطفال من ذوي الهمم، بهدف تعليمهم، ودمجهم في المدارس، تقديم مجموعة من النصائح والارشادات والمعلومات لهم، ورفع مستوى الفكر لديهم، وتقديم شرح أكاديمي لهم، وتنمية مهاراتهم.

وفي محافظة الشرقية، نظمت أمانتا مراكز العاشر من رمضان وأبو حماد، قافلتين طبيتين مجانية الشاملة، لتقديم الخدمات الطبية، لأهالي المراكز، وشملت القافلتين جميع التخصصات الطبية، ومنها "الباطنة والجراحة العامة والقلب والعظام والأطفال والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة والأنف والأذن والمسالك البولية والرمد والأورام والجهاز الهضمي والكبد بالإضافة إلى أجهزة الأشعة ومعامل التحاليل الكاملة، تحت إشرف 53 طبيب، حيث في مدينة أبو حماد، قدمت القافلة خدماتها لأكثر من 4 آلاف و500 مواطن، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، كما تم تحويل 390 من الحالات المرضية الملحة إلى المستشفيات لإجراء الجراحات اللازمة لهم، كما وقعت أمانة مدينة العاشر من رمضان، الكشف الطبي علي أكثر من 1900 حالة، وشهدت القافلتين إقبالاً كثيفاً من المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.