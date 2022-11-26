«صحة السويس» تنظم فعاليات للتوعية بمخاطر مقاومة المضادات الحيوية

نظمت مديرية الصحة بمحافظة السويس، ندوات لتوعية المرضى والعاملين في المنشآت الطبية بمخاطر المضادات الحيوية، بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

ونظمت صحة السويس، عددا من الندوات تحت شعار “معا لوقف مقاومة مضادات الميكروبات”، بحضور الفرق الطبية والتمريض.

وتحتفل منظمة الصحة العالمية سنوياً خلال الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر، بالأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية.

ومن جانبه حذر الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان، من خطورة استخدام المضادات الحيوية بكثرة دون استشارة الطبيب وما يترتب عليه آثار خطيرة من أهمها خروج سلالات جديدة من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، مما يترتب عليه فقدان تأثير المضادات الحيوية في مقاومة الأمراض وزيادة معدلات الوفاة.

وتناولت ندوات التوعية أيضاً تقديم إرشادات للتغلب على مقاومة المضادات الحيوية والتحذير من عدم استعمال المضادات الحيوية إلا بوصف من الطبيب والتأكيد على عدم القيام مطلقاً بتبادل المضادات الحيوية مع الغير وعدم استعمال ما تبقى من المضادات بعد انتهاء الوصفات الطبية واستكمال المضاد الحيوي حسب توجيهات الطبيب حتى إذا شعرت بتحسن والمطالبة بالاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين للوقاية من الأمراض.

وجرى تنظيم الفعاليات التوعوية تحت إشراف الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بالسويس بقيادة الدكتورة مريم سلامة.

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