السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بالتعدى على زوجته وتوثيقها بسلسلة حديدية بالدقهلية

حبس
حبس
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كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" متضمناً قيام شخص بالتعدى على زوجته بالسب والشتم وتوعدها وظهورها موثوقة اليدين بسلسلة حديدية.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه سائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية.. تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل ذلك لخلافات زوجية بينهما.. وبسؤال زوجته "ربة منزل- مقيمة بذات العنوان" أيدت ما سبق.. وأضافت بأنها لا ترغب فى الإبلاغ عن زوجها.

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