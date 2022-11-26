السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نظر استئناف حسن شاكوش على حكم حبسه 3 سنوات.. 24 ديسمبر

حسن شاكوش
حسن شاكوش
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قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات استئناف المطرب الشعبي حسن شاكوش، على حكم حبسه 3 سنوات لاتهامه بإدارة كافيه دون ترخيص بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، لجلسة 24 ديسمبر المقبل.

وكانت المحكمة المختصة حددت جلسة اليوم، لنظر أولى جلسات استئناف المطرب الشعبي حسن شاكوش، على حكم حبسه 3 سنوات بتهمة إدارة كافيه دون ترخيص بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، في القضية التي حملت رقم 11482.

وكان حسن شاكوش افتتح أحد الكافيهات بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، في أبريل 2021، وأقام حفلًا كبيرًا في ظل انتشار فيروس كورونا آنذاك، لتغلق الأجهزة الأمنية الكافيه وتشمعه، بسبب رصد عدة مخالفات، والعثور على عدد كبير من الشيش تم ضبطها، ووجود تجمعات كبيرة بين الشباب والفتيات الذين حضروا حفل الافتتاح، بالمخالفة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، في ذلك الوقت، وتواجد أيضًا العديد من الجاردات، وعدم الحصول على التراخيص اللازمة لافتتاح الكافيه أو إقامة الحفل.

كما ألقت الأجهزة الأمنية حينها القبض على المطرب الشعبي حسن شاكوش، بعد غلق الكافيه وتشميعه، وتم حجزه داخل قسم أول مدينة نصر، وتمت إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمًا بحبسه 3 سنوات.

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