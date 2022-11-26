«الإيسيسكو» تختتم دورة 2022 من برنامجها للتدريب على القيادة من أجل السلام

اختتمت اليوم السبت، أعمال دورة 2022 من برنامج "الإيسيسكو" لتدريب الشباب والنساء على القيادة من أجل السلام والأمن، وورشة العمل الدولية لحاضنة مشاريع الشباب من أجل السلام، الذي عقدته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، على مدار ثلاثة أيام بمدينة طنجة، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية.

أفكار مبتكرة ومقترحات عملية للمساهمة في إنجاح مشاريع الشباب

وأفاد بيان للإيسيسكو بأن أعمال اختتام الدورة تضمنت عقد جلسات حاضنة السلام، والتي تم خلالها مناقشة أفكار مبتكرة ومقترحات عملية للمساهمة في إنجاح مشاريع الشباب من أجل السلام، وتبادل التجارب بين قادة ملهمين والقادة الشباب في مجال بناء السلام والأمن.

كما تم عرض رسالة مصورة وجهها عبد الله ديوب، وزير خارجية جمهورية مالي إلى المشاركين، أكد فيها دعم بلاده لمبادرة الإيسيسكو لبناء السلام والأمن، راجيًا التوفيق والسداد للمشاركين.

سبل منع التطرف العنيف والتواصل من أجل السلام

وخلال جلستين ناقش عدد من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات بالإيسيسكو والخبراء الدوليين، سبل منع التطرف العنيف والتواصل من أجل السلام، وموضوع الأمن الغذائي والأبعاد البيئية للسلام، كما شهدت مشاركة متميزة لأعضاء دورة 2022 من برنامج الإيسيسكو لتدريب الشباب والنساء على القيادة من أجل السلام والأمن، حيث تم طرح مجموعة من الأفكار المبدعة والتأكيد على ضرورة تعزيز قيم التواصل بين الثقافات والحضارات وبناء جسور التسامح والسلام.

كما تم توزيع الشهادات على أعضاء فوج 2022 لبرنامج الإيسيسكو التدريبي الخمسين، الذين ينتمون إلى أكثر من 45 دولة، فيما تسلم 40 شابا وشابة عن مؤسسة "مسك" الخيرية، ومؤسسة "موهبة" بالسعودية، و40 شابا وشابة ينتمون لمنظمات المجتمع المدني في المغرب، شهادات مشاركة.