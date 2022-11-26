«تربية نوعية طنطا» تستقبل الأطفال المشاركين بجامعة الطفل

استقبلت كلية التربية النوعية جامعة طنطا، اليوم السبت، الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل ضمن فعاليات المرحلة السادسة تحت شعار "أطفال علماء لمستقبل أفضل" بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، والدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمةً المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رانيا الإمام عميد الكلية، والدكتور أكرم نمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الله خضر المنسق العام لجامعة الطفل بجامعة طنطا، والدكتورة إيمان شعبان منسق أنشطة جامعة الطفل بالكلية.

وقال الدكتور محمود زكى، إن جامعة الطفل تهدف إلى الاكتشاف المبكر للمواهب في مختلف المجالات وانتقاء المبتكرين والمبدعين، موضحاً أن الجامعة توفر الأنشطة التعليمية والتدريبية المتميزة بشكل مبسط لتنمية قدرات الاطفال في حل المشكلات وتصميم المشروعات وتنفيذها بهدف بناء عقول أطفالنا وتنمية ثقافتهم.

وأشار الدكتور محمود سليم إلى أن جامعة الطفل تعد مشروعًا تعليميًا يسهم بشكل كبير في تنمية كثير من القدرات العقلية والعلمية، ومهارات متعددة لمساعدة الأطفال على تحقيق أهدافهم المستقبلية، باعتبارهم أدوات تغيير مجتمعي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية المختلفة.

وأوضحت الدكتورة رانيا الإمام أن اليوم تضمن استقبال حافل للأطفال وأولياء أمورهم حيث تم استقبال ٤٨ طفلا كما تم عمل عرض حيوي لأقسام الكلية، وعرض كل قسم مبسط لأنشطته ومجالاته وذلك فى مبنى التكنولوجيا بالكلية.

وأشار الدكتور عبدالله خضر المنسق العام لجامعة الطفل إلى تقديم تدريب متميز للأطفال لتنمية قدراتهم العقلية وصقل مواهبهم المتميزة في مراحل مبكرة من العمر باعتبار أطفال اليوم هم قادة المستقبل.

وأفادت الدكتورة إيمان شعبان منسق أنشطة جامعة الطفل بالكلية، بأنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة الفنية منها" كيفية عمل شنطة يدوية "وكذلك نشاط بعنوان “كولاج”، وقد تم عرض نماذج فنية لأعمال مصممة بأنماط مختلفة بالكولاج تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة للأطفال.